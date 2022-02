Stadtwerke München erhöhen Ladetarife zum April

Die Stadtwerke München haben mit Wirkung zum 1. April eine Preiserhöhung für ihre Ladestrom-Tarife angekündigt. Für AC-Ladungen steigt der kWh-Preis von 38 auf 49 Cent, für DC-Ladungen von 38 auf 69 Cent.

Die aktuellen Preise von 0,38€/kWh für AC und DC gelten noch bis zum 31. März. Auch in dem neuen Tarif wird keine monatliche Grundgebühr erhoben, je Kartenbestellung – egal ob Erstkarte, Ersatzkarte nach Verlust oder Zusatzkarte für den Zweitwagen – werden einmalig 11,90 Euro berechnet.

Zuvor hatten die SWM die Preise für das Laden an ihren öffentlichen Ladesäulen und denen der Roamingpartner seit dem 1. April 2019 stabil gehalten. „Die Entwicklung auf den Energiemärkten sowie der allgemeine Kostenanstieg machen es nunmehr nötig, unsere Preise anzupassen“, so die Stadtwerke. „Als Betreiber der öffentlichen Ladeinfrastruktur für die Landeshauptstadt München unterliegen die Stadtwerke München ebenfalls der aktuellen Marktentwicklung im Hinblick auf die Energiekosten.“

Das Zitat stammt aus den FAQ der Stadtwerke München zu den Ladetarifen. Darüber hinaus – etwa per Pressemitteilung – hat sich der Anbieter noch nicht zu den neuen Tarifen geäußert.

– ANZEIGE –









Die gestiegenen Energiekosten sind sicher ein wichtiger Grund für die Tarifanpassung, wohl aber nicht der alleinige. Da die SWM bisher nicht zwischen dem Laden mit Wechsel- und Gleichstrom unterschieden hat und es auch einen einheitlichen Tarif für eigene Ladepunkte und das Roaming gab, ist die Ladekarte der SWM bei vielen Elektroautofahrern beliebt: Mit den 0,38€/kWh ist der SWM-Tarif bis Ende März außerhalb der Hersteller-Ladetarife eine der günstigsten Möglichkeiten, an den HPC-Säulen von Ionity zu laden. Das hat der SWM zwar viele Kunden auch außerhalb Münchens eingebracht, ist aber mit der Zeit vermutlich zu einem Zuschuss-Geschäft geworden.

Die SWM reihen sich damit in die immer länger werdende Liste der Ladedienst-Anbieter ein, die in den vergangenen Monaten die Preise erhöht haben. Im November 2021 hatte Fastned eine Erhöhung auf ebenfalls 0,69€/kWh DC angekündigt, in der Folge waren Anbieter wie Lichtblick (auf bis zu 75 Cent), Allego (59 Cent) und Maingau (59 Cent) nachgezogen. Auch Tesla hatte die Supercharger-Preise für Deutschland im Dezember auf 0,45€/kWh erhöht.

swm.de