BVG bestellt E-Bus-Lader bei Hitachi

Hitachi Energy hat von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) einen Auftrag zur Lieferung seines Ladeinfrastruktur-Systems Grid-eMotion Fleet erhalten. Hitachi Energy wird für die nächsten beiden Busdepots, die im Rahmen des Bus-Elektrifizierungsprogramms der BVG umgerüstet werden sollen, seine Ladelösung bereitstellen.

Wie viele Ladestationen nach Berlin geliefert werden oder auf welche finanziellen Umfänge die Vereinbarung kommt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Dort heißt es nur, dass man die Ladestationen für die nächsten beiden Busdepots liefern werde.

Hitachi Energy gibt an, dass die Lösung nur wenig Platz benötigt sowie leise und zuverlässig ist – das seien drei Schlüsselanforderungen für Busdepots in einer dicht besiedelten städtischen Umgebung. Die Lösung umfasst die Anbindung an das Verteilnetz, die Stromverteilung und die DC-Ladeinfrastruktur mit Ladepunkten und intelligenten Ladesystemen.

Wie bei der Vorstellung von Grid-eMotion Fleet im Sommer 2020 berichtet, besteht das System im Kern aus Standardcontainern, in denen alle Netzanschluss- und Ladesysteme zusammen eingebaut sind. Die Ladeleistung liegt je nach gewählter Konfiguration zwischen 50 und 600 kW, möglich sind neben kabelgebundenen CCS-Laden auch verschiedene Pantografen-Lader. Für welche Lösung sich die BVG entschieden hat, geht aus der Hitachi-Mitteilung nicht hervor.

„Wir freuen uns, die Stadt Berlin bei ihrem Übergang zu leisen und emissionsfreien Verkehrsmitteln und einer nachhaltigen Energiezukunft für die Menschen in dieser legendären Hauptstadt zu unterstützen“, sagt Niklas Persson, Managing Director des Grid Integration-Geschäfts von Hitachi Energy.

Bisher setzt die BVG unter anderem auf Ladestationen des polnischen Anbieters Ekoenergetyka, der im Februar 2020 einen Auftrag über 130 CCS-Lader erhalten hatte. Zudem hat der chinesische Anbieter XCharge 30 DC-Lader für E-Busse in Berlin aufgebaut.

Die BVG will ihre rund 1.500 Fahrzeuge umfassende Stadtbus-Flotte bis 2030 komplett auf E-Antriebe umstellen. Dazu hat der ÖPNV-Betreiber bereits mehrere Chargen an Elektro-Bussen bestellt. Zuletzt ging im Dezember ein Auftrag über 90 Zwölf-Meter-Busse an den niederländischen Hersteller Ebusco. Die Ebusco 2.2 sollen ausschließlich im Depot geladen werden.

hitachienergy.com