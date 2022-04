Heliox: Schnelllader in 100 Städten weltweit

Der niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialist Heliox hat einen für das Unternehmen wichtigen Meilenstein erreicht: Heliox hat nach eigenen Angaben inzwischen Schnellladelösungen in 100 Städten weltweit installiert.

Die 100. Stadt ist Seattle, wo Heliox von King County Metro als einer der Ladeanbieter für 40 neue E-Busse ausgewählt wurde. In der Installation an der US-Ostküste sieht Heliox auch einen Beleg für seine globalen Ambitionen.

Das Unternehmen gibt auch einige Einblicke in die Daten aus den vorhandenen Anlagen: Im vergangenen Jahr wurden an Heliox-Ladestationen über zwei Millionen Hochleistungs-Ladevorgänge oder 6.000 Ladevorgänge pro Tag durchgeführt. Geladen wurden über 25.000 Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs. Bis Ende 2022 will Heliox 20 in weiteren Städten vertreten sein.

„Das Erreichen unserer 100. Stadt ist ein großer Meilenstein für Heliox, aber dies ist erst der Anfang“, sagt CEO Michael Coljin. „Dies ist in der Tat erst der Anfang eines globalen Übergangs zur E-Mobilität, und wir müssen in unserem lösungsorientierten Ansatz standhaft bleiben, um ihn zu unterstützen. Die Bereitschaft für einen Übergang zur Elektromobilität zeigt sich in allen EV-Sektoren, von öffentlichen Verkehrsflotten zu Lande und zu Wasser, im Bergbau, in Häfen und anderen Bereichen.“

Heliox ist bislang auf das Laden von schweren Fahrzeugen spezialisiert, neben den erwähnten E-Bussen auch Lkw und Fähren. Im November 2021 haben die Niederländer zudem die ersten DC-Säulen für elektrische Pkw vorgestellt.

heliox-energy.com