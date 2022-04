Hyundai startet Kundenaktion vor Umweltbonus-Änderung

Vor dem Hintergrund der geplanten Änderungen beim Umweltbonus ab dem kommenden Jahr garantiert Hyundai Deutschland Privatkunden bei Abschluss eines verbindlichen Kaufvertrages, dass die Fahrzeuge noch in diesem Jahr ausgeliefert werden – je nach Modell gelten aber unterschiedliche Bestellfristen.

Beim Ioniq 5, dem ersten Modell auf Basis der 800-Volt-Plattform E-GMP, gilt die Liefer-Garantie laut der Hyundai-Mitteilung aber nur noch kurz: Hier muss die verbindliche Bestellung bis zum 30. April 2022 erfolgen, damit der Wagen bis Ende 2022 ausgeliefert wird – was einer Lieferzeit von maximal acht Monaten entsprechen würde. Die Kunden können somit noch mit der Innovationsprämie des BAFA und des Herstelleranteils über insgesamt 9.570 Euro rechnen. Nach unterschiedlichen Batterie- und Antriebsvarianten wird laut der Mitteilung nicht unterscheiden.

Bei anderen Elektro-Modellen haben die Kunden etwas länger Zeit, die Kaufentscheidung zu treffen. Beim kleineren E-CUV Kona Elektro und der Limousine Ioniq Elektro sind Bestellungen noch bis zum 30. Juni möglich. Auch dann garantiert Hyundai Deutschland eine Lieferung in diesem Jahr.

Die Aktion umfasst auch zwei Plug-in-Hybride: Beim Tucson PHEV liegt die verbindliche Bestellfrist auf dem 31. Mai 2022, beim Santa Fe PHEV ist es wie beim Kona Elektro und Ioniq Elektro der 30. Juni.

„Dank unserer kurzen Produktions- und Lieferwege können wir garantieren, dass Elektroautos und Plug-in-Fahrzeuge, die jetzt oder bald im Rahmen unseres Versprechens gekauft werden, bis zum Jahresende an Kunden ausgeliefert sind“, sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. „Hyundai hat durch eine umsichtige Unternehmenslogistik bereits frühzeitig Lösungen gefunden, um die seit Jahren kontinuierlich steigenden Kundenwünsche nach alternativen Antrieben so schnell wie möglich erfüllen zu können.“

Der Umweltbonus in seiner aktuellen Form ist bekanntlich bis zum 31.Dezember 2022 befristet. Das Bundeswirtschaftsministerium hat kürzlich seinen Vorschlag für die Regelung ab 2023 vorgestellt, wonach sich nicht nur die Bemessungsgrundlage ändert (was einer Absenkung der Obergrenze gleich kommt), sondern auch die Sätze für die Förderung reiner E-Fahrzeuge sollen sinken, während Plug-in-Hybride komplett aus der Förderung fallen sollen. Dabei handelt es sich aber um einen Referentenentwurf, der nun innerhalb der Regierung abgestimmt wird – wobei Änderungen möglich sind. Auch die EU-Kommission muss noch eine beihilferechtliche Genehmigung erteilen, bevor die neue Regelung in Kraft treten kann.

