Hyundai bestätigt Pläne für E-Auto-Werk in den USA

Der südkoreanische Autokonzern Hyundai Motor plant den Bau eines neuen Werks zur Herstellung von Elektroautos in den USA. Das Vorhaben hat der Konzern grundsätzlich bestätigt, aber noch keinen Standort genannt. Doch es gibt offenbar bereits einen Favorit.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte Hyundai Motor, „bald einen neuen EV-Werksplan in den Vereinigten Staaten bekannt zu geben“, nannte aber noch keine Details. Bisher ist nur bestätigt, dass der Genesis Electrified GV70 im Hyundai-Werk in Montgomery, Alabama, gebaut werden soll.

Nach Reuters-Informationen befindet sich der Autobauer in fortgeschrittenen Gesprächen mit Offiziellen des US-Bundesstaats Georgia über den Bau eines E-Auto-Werks, das „in der Nähe bestehender Werke“ entstehen soll. Die US-Fabrik von Kia liegt in West Point, Georgia – in unmittelbarer Nähe zur Grenze der Bundesstaaten Alabama und Georgia. Die Insider machten aber keine Angaben zur Produktionskapazität, Investitionen oder Arbeitsplätzen.

Reuters will bereits erfahren haben, welche BEV-Modelle die Koreaner in dem neuen Werk bauen wollen. Dabei soll es sich um die E-GMP-Modelle Hyundai Ioniq 7 und Kia EV9 für den US-Markt handeln. Die offizielle Bestätigung könnte noch in diesem Monat erfolgen. Hierfür werden zwei mögliche Zeitpunkte genannt: In Georgia stehen Ende Mai Wahlen an, hier könnte der republikanische Gouverneur Brian Kemp mit der Ankündigung punkten wollen. Als zweite Variante wird der geplante Besuch von US-Präsident Joe Biden in Südkorea genannt, der ebenfalls noch im Mai stattfinden soll.

Von beiden Fahrzeugen – E-SUV in der Fünf-Meter-Klasse – hatten Hyundai und Kia im vergangenen November entsprechende Studien vorgestellt. Bei Hyundai hieß das Modell noch Seven, Kia benannte mit dem EV9 Concept das Kind gleich beim Namen. Ende März hatte Kia den EV9 erstmals auch in Europa ausgestellt und damals bestätigt, dass das Modell trotz des US-Fokus auch in Europa auf den Markt kommen soll. Wir konnten bereits einen genaueren Blick auf die Studie werfen.

Für den Ioniq 7 hatte Hyundai bislang angegeben, dass das Fahrzeug 2024 auf den Markt kommen soll. Kia hingegen will den EV9 bereits ab 2023 ausliefern. Ob es sich dabei schon um Fahrzeuge aus dem neuen US-Werk handeln wird, darf angesichts des noch nicht bekannten Standorts und des engen Zeitplans bezweifelt werden.

reuters.com