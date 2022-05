H2-Züge in Niedersachsen gehen im Juni in Betrieb

Ab Juni sollen 14 Wasserstoffzüge des Typs Alstom Coradia iLint regulär auf der Bahnstrecke Cuxhaven-Buxtehude eingesetzt werden. Ab Ende dieses Jahres sollen weitere Wasserstoffzüge in Hessen in den Regelbetrieb gehen.

Zunächst nach Niedersachsen: Die Bestellung der 14 Coradia iLint liegt bereits etwas zurück, sie erfolgte im November 2017. Bisher waren die Fahrzeuge nur im Testbetrieb unterwegs – wir berichteten zum Start der Tests mit Passagieren im September 2018.

Wie der Hersteller Alstom nun bestätigte, sollen noch in diesem Jahr die Dieselzüge auf der Strecke Cuxhaven-Buxtehude durch 14 Wasserstoffzüge ersetzt werden – beginnend im kommenden Juni. Derzeit stehen erste Züge in Bremervörde, um dort das Personal im Umgang mit der dortigen Wasserstoff-Tankstelle zu schulen.

Noch in diesem Jahr steht laut Alstom eine weitere Premiere an: Dann sollen in Hessen Coradia iLint in den Regelbetrieb gehen. Der RMV hatte im Mai 2019 27 Züge des Typs bestellt, in Frankfurt-Höchst wird dafür eine Wasserstoff-Tankstelle gebaut. Der bei der Bestellung verkündete Zeitplan dürfte also eingehalten werden: Damals war von einer Premiere zum Fahrplanwechsel 2022/2023 die Rede, der im Dezember erfolgt.

In der vergangenen Woche haben die Deutsche Bahn und Siemens Mobility mit dem Mireo Plus H ein Konkurrenzmodell als Wasserstoff-Zug vorgestellt. Im kommenden Jahr soll der zweiteilige Wasserstoffzug Testfahrten in Baden-Württemberg aufnehmen und ab 2024 für das Projekt H2goesRail im Einsatz zwischen Tübingen, Horb und Pforzheim unterwegs sein und dort einen Dieseltriebwagen ersetzen.

heise.de