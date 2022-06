VW unterbricht ID.-Buzz-Produktion wegen fehlerhafter Batterien

Volkswagen Nutzfahrzeuge unterbricht die erst in diesem Monat begonnene Produktion des ID. Buzz in Hannover für zunächst eine Woche. Der Grund hierfür sind Qualitätsprobleme mit der Batterie.

Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ schreibt, sollen einige Zellmodule nicht die gewünschte Leistung bringen. Die Folge sind Spannungsabfälle, welche die Reichweite des Fahrzeugs mindern und möglicherweise auch negativen Einfluss auf die Lebensdauer haben. Das Unternehmen bestätigte, dass bei Qualitätskontrollen des Zulieferers Mängel festgestellt worden seien, nannte aber keine weiteren Details.

Seit dem Produktionsstart Anfang des Monats wurden rund 500 Exemplare des ID. Buzz produziert, aber noch nicht an Kunden ausgeliefert. Der Lieferant der Batteriezellen arbeitet bereits an dem Problem, so VWN.

In diesem Jahr sollen in Hannover bis zu 15.000 Exemplare des ID. Buzz Pro und ID. Buzz Cargo gefertigt werden. Nach dem Hochlauf können künftig bis zu 130.000 Fahrzeuge pro Jahr in Hannover produziert werden. Der Verkauf beider Modelle hat am 20. Mai begonnen. Demnach startet die Pkw-Variante ID. Buzz Pro zu einem Brutto-Listenpreis von 64.581 Euro. Der ID. Buzz Cargo ist hingegen für einen Netto-Listenpreis von 45.740 Euro bzw. 54.430 Euro (brutto) zu haben.

– ANZEIGE –

Der ID. Buzz als auch der ID. Buzz Cargo setzen auf die gleiche 77-kWh-Batterie wie die anderen MEB-Modelle der Baureihen ID.3, ID.4 und ID.5. Bei den in Zwickau (und im Falle des ID.4 auch neuerdings in Emden) gebauten E-Autos sind noch keine Produktionsunterbrechungen wegen der Batterieprobleme bekannt.

Dennoch ist es möglich, dass auch diese Fahrzeuge betroffen sind: Der norwegische eMobiltiy-Youtuber Björn Nyland musste kürzlich einen Reichweiten-Test in einem VW ID.5 abbrechen, da die Batterie nur rund 65 kWh Energiegehalt abrufen konnte. Bei den 77 kWh handelt es sich bekanntlich um den nutzbaren Netto-Energiegehalt, brutto sind in den Fahrzeugen 82 kWh verbaut. Im Falle von Nyland begründete VW Norwegen die Messungen mit einem defekten Batteriemodul.

ndr.de, auto-medienportal.net, haz.de (Paywall), youtube.com (Nyland)