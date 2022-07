Northvolt sammelt 1,1 Milliarden Dollar Ã¼ber Wandelanleihen ein

Der schwedische Batteriezellenhersteller Northvolt hat für den Ausbau seiner Produktion von Batteriezellen und Kathodenmaterialien in Europa 1,1 Milliarden US-Dollar in Form von Wandelanleihen eingenommen. Das frische Kapital stammt von Volkswagen und einer Reihe anderer Investoren.

Neben der Volkswagen Gruppe sind laut Northvolt die weiteren Investoren AMF, AP Funds 1-4 (über das gemeinsame Unternehmen 4 to 1 Investments), ATP, Ava Investors, Baillie Gifford, Compagnia di San Paolo über Fondaco Growth, Folksam Group, Goldman Sachs Asset Management , IMAS Foundation, Olympia Group, OMERS Capital Markets, PCS Holding, Swedbank Robur und TM Capital – in alphabetischer Reihenfolge, nicht in der Höhe ihres Investments. Die Verteilung der 1,1 Milliarden Dollar oder umgerechnet 1,06 Milliarden Euro auf die Investoren gibt Northvolt nicht an.

Mit der aktuellen Ausgabe der Wandelanleihen hat sich Northvolt seit 2018 fast acht Milliarden Dollar an Eigen- und Fremdkapital gesichert. Im selben Zeitraum hat das Unternehmen Aufträge im Wert von 55 Milliarden US-Dollar (53 Milliarden Euro) von Kunden wie BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars und dem Volkswagen-Konzern erhalten. Um diese Schlüsselkunden belifern zu können, werden derzeit entsprechende Fertigungskapazitäten aufgebaut.

Seit Ende 2021 produziert Northvolt in der „Northvolt Ett“ genannten Batteriefabrik in Skellefteå Batteriezellen in Serie, seit dem Frühjahr werden die Zellen auch ausgeliefert. Weitere Batteriefabriken in Borlänge, Göteborg (für das Volvo-Werk Torslanda) und im schleswig-holsteinischen Heide (Northvolt Drei genannt) sind geplant. Durch sein groß angelegtes Recyclingprogramm beabsichtigt Northvolt, bis 2030 50 Prozent seines Rohstoffbedarfs aus recycelten Batterien zu decken.

„Wir sind stolz und dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen dieser erstklassigen Investoren und Partner“, sagt Northvolt-Mitgründer und -CEO Peter Carlsson. „Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, das Versprechen einzulösen, das wir ihnen gegeben haben, die umweltfreundlichste Batterie der Welt zu bauen.“

northvolt.com