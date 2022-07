Pivot Power, Fastned und Tesla erÃ¶ffnen HPC-Hub in Oxford

In der englischen Stadt Oxford hat Pivot Power zusammen mit Fastned, Tesla und Wenea den „Energy Superhub Oxford“ in Betrieb genommen, der das gleichzeitige Laden von 42 Elektroautos ermöglicht. Weitere HPC-Hubs von Pivot Power sollen folgen.

Zunächst aber nach Oxford: Das dortige „Energy Superhub“ verfügt über eine Puffer-Batterie, um die Auswirkungen der Schnellladevorgänge auf das Stromnetz abzufedern. Zum Start gibt es dort zehn HPC-Lader von Fastned mit je 300 kW, zwölf Supercharger von Tesla mit 250 kW sowie 20 AC-Lader von Wenea mit 7 bis 22 kW. Die Größe des Pufferspeichers wird aber nicht genannt.

Bei Tesla handelt es sich um zehn Stalls des V3-Superchargers, wie die 250 kW Ladeleistung bereits verraten. Eine Überdachung ist auf den Bildern nicht zu erkennen. Im Falle von Fastned sind die zehn HPC-Ladepunkte auf fünf Alpitronic Hypercharger HYC300 verteilt, die mit dem Fastned-typischen Solardach überdacht sind. Das bedeutet: Fünf E-Fahrzeuge können mit bis zu 300 kW geladen werden – sind beide Ladepunkte einer Säule belegt, wird die Leistung aufgeteilt.

In der aktuellen Ausbaustufe mit 42 Ladepunkten hat das „Energy Superhub“ aber nur rund ein Zehntel seiner maximal möglichen Größe erreicht. Der Mitteilung zufolge kann der Standort auf 400 Ladepunkte ausgebaut werden – die Verteilung zwischen den Schnellladern von Fastned und Tesla sowie den AC-Ladern von Wenea wird hier aber nicht angegeben. Nur so viel: Der Netzanschluss ist auf 10 MW ausgelegt.

Pivot Power plant den Aufbau von bis zu 40 solcher Energy Superhubs in ganz Großbritannien, wobei die nächsten beiden Projekte in Coventry und Sandwell im Nordwesten von Birmingham bereits im Gange sind. Die Planungen gehen bis auf das Jahr 2018 zurück.

Der HPC-Park in Oxford ist nicht die erste große Lade-Anlage, an der Schnellladepunkte sowohl von Fastned als auch von Tesla zu finden sind. Im Ladepark „Seed&Greet“ in Hilden nahe dem Kreuz der A3 und A46 gibt es inzwischen 40 Supercharger-Stalls von Tesla und sechs Hypercharger mit zwölf Ladepunkten von Fastned – und weitere AC-Ladepunkte von „Seed&Greet“ selbst.

energysuperhuboxford.com