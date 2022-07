Projekt Flow forscht an Lösungen für integrierte Ladeinfrastruktur

Neben Vehicle-to-X gehören schwerpunktmäßig Vehicle-to-Grid-Funktionen (V2G), das DC-DC-Laden (Gleichstrom zu Gleichstrom) sowie Arbeiten im Bereich des proprietären Energiemanagementsystems „Buildings as a Grid“ zu den Forschungs- und Innovationsaktivitäten. enel.com , businesswire.com

Im Rahmen des Projektes ist die Einrichtung von fünf Demonstrationsstandorten in der Tschechischen Republik, Irland, Italien, Dänemark und Spanien geplant. Das Flow-Projektkonsortium, dem 24 externe Partner und sechs europäische Hochschulen angehören, steht unter der Leitung des katalanischen Instituts für Energieforschung (IREC). Für Cristina Corchero, Koordinatorin des Konsortiums, stellt das Projekt eine einzigartige Gelegenheit dar, „das Potenzial der Energieflexibilität besser zu verstehen, wenn wir eine massive Verbreitung von Elektrofahrzeugen erreichen“.

Angesichts der Herausforderungen für die Einführung der Elektromobilität in städtischen und ländlichen Gebieten wird sich das Projekt, an dem 30 europäische Partner wie Unternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligt sind, darauf konzentrieren, die Haupthindernisse zu beseitigen, mit denen Autofahrer beim Laden und bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen konfrontiert sind, und soll Lösungen und Alternativen für diese Herausforderungen bieten.

In Barcelona ist der Startschuss für das von der EU geförderte Projekt Flow gefallen, das ein geeignetes Elektromobilitäts-Konzept für Endverbraucher fördern und allgemein Vorteile für das Energiesystem in ganz Europa bringen soll. Die Initiative soll unter anderem Vehicle-to-X zum Austausch von Energie zwischen Fahrzeugen, Gebäuden und dem Netz testen, validieren und verbessern.

