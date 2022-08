China: Provinz Hainan plant Verbrenner-Aus für 2030

Hainan ist die erste Provinz Chinas, die reinen Verbrenner-Fahrzeugen ein Enddatum setzt. Die Insel ist Chinas südlichste Provinz und hat nun angekündigt, ab dem Jahr 2030 den Verkauf von Verbrenner-Fahrzeugen zu verbieten.

Ab dann sollen nur noch New Energy Vehicles (BEV, PHEV und FCEV) neu zugelassen werden – mit den Plug-in-Hybriden könnten dann aber immer noch Fahrzeuge auf die Straßen Hainans kommen, die zumindest teilweise von einem Verbrenner angetrieben werden. Laut den chinesischen Berichten wird in den Dokumenten nicht spezifiziert, ob es sich dabei um rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge handeln soll – also BEV und FCEV. Die in China gängige Definition von New Energy Vehicles umfasst eben auch die PHEV.

Ziel ist es, dass bis zu diesem Zeitpunkt bereits 45 Prozent der Fahrzeuge im Bestand Hainans elektrisch fahren. Um die Umstellung zu unterstützen, plant die Regierung von Hainan, die Ladeinfrastruktur bis zum Jahr 2025 massiv auszubauen. Konkret wird als Ziel für 2025 ein Verhältnis von 2,5:1 genannt, es sollen also 2,5 NEV auf einen Ladepunkt kommen. Dabei geht die Politik offenbar von einer enormen Anzahl privater Ladepunkte aus: Beim öffentlichen Laden soll das Verhältnis bei 7:1 liegen.

Im Zuge der Pläne sollen auch in Städte Null-Emissions-Zonen für Fahrzeuge eingerichtet werden können. Aber auch beim Parken soll es für die Bewohner Anreize für die Nutzung eines NEV geben. Auch Bereiche wie City-Logistik, Mietwagen und Ride-Hailing-Dienste sollen elektrifiziert werden.

Die Provinzregierung will selbst mit gutem Beispiel vorangehen: Bis 2030 sollen die Fahrzeuge im öffentlichen Dienst bereits ausschließlich NEV sein, also der gesamte Bestand soll dann umgestellt sein. Dafür sollen im öffentlichen Dienst von Hainan bereits ab 2025 nur noch New Energy Vehicles beschafft werden. Ausnahmen soll es dann nur noch für Sonderfahrzeuge geben.

Hainan ist die südlichste Provinz Chinas. Die ganze Provinz ist eine Insel im Südchinesischen Meer, Hainan ist für Fahrzeuge nur per Fähre mit dem Festland und der Provinz Guangxi verbunden. Auf Hainan leben über neun Millionen Menschen.

