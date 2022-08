Swobbee kooperiert mit Sharing-Anbieter Bolt

Das Berliner Startup Swobbee kooperiert mit dem Sharing-Anbieter Bolt Technology. Anfangs wird Bolt im Rahmen eines Pilotprojekts die Lade- und Akku- Wechsellösungen von Swobbee mit seiner Berliner E-Tretroller-Flotte erproben. Später soll die Zusammenarbeit auf weitere Städte ausgeweitet werden.

Durch die Nutzung der Akku-Tausch-Stationen muss Bolt die Akkus zum Aufladen nicht mehr einsammeln und in ein Lagerhaus bringen, sondern kann die Ladelogistik nun mit Lasten-Pedelecs an dezentral aufgestellten Swobbee-Stationen erledigen.

Dort sollen die leeren Akkus „in wenigen Sekunden“ gegen aufgeladene getauscht werden können. Die Akku- Wechselstationen befinden sich in der Nähe der Berliner E-Tretroller-Hotspots des Mikromobilitätsanbieters. Dies soll „in erheblichem Maße Zeit und Sprit“ sparen, heißt es. Auch würde das neue Ladekonzept einen „aktiven Beitrag zur Verbesserung des Verkehrsflusses sowie der Luftqualität in Berlin“ beitragen.

Balthasar Scheder, Country-Manager von Bolt Deutschland für den Bereich Vermietung, sagt: „Durch die Partnerschaft mit Swobbee sind wir in der Lage, ein dezentrales Netzwerk von Ladestationen zu nutzen, an denen wir die Akkus mit E-Cargo-Bikes statt mit Transportern tauschen können, was unseren Betrieb effizienter und nachhaltiger macht.“ „Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Dezentralisierung und Dekarbonisierung des Mikromobilitätsbetriebs und schafft grünere, lebenswertere Städte für alle. Wir freuen uns auf die Ergebnisse des Pilotprojekts und hoffen, die Partnerschaft in Zukunft auf andere deutsche und europäische Städte ausweiten zu können“, ergänzt Swobbee-CEO Thomas Duscha.

Quelle: Info per E-Mail