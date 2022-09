eMobility update: Kompakt-SUV Equinox EV / HPC-Ausbau an Tankstellen

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Herzlich Willkommen zum „eMobility update“! Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Und mit diesen Top-News starten wir durch: Mercedes will Elektro-Vans mit Rivian bauen ++ Meyle entwirft besseren Tesla-Querlenker ++ Chevrolet zeigt elektrisches Kompakt-SUV ++ Tankstellen planen HPC-Lader ++ Und SVOLT geht nach Brandenburg ++

#1 – Mercedes will Elektro-Vans mit Rivian fertigen

Ab 2025 will Mercedes-Benz alle neu eingeführten Vans mit Elektromotor ausstatten. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen nun seine Standortwahl für die Fertigung der nächsten Generation großer E-Vans in Europa gefällt. Außerdem wird eine gemeinsame Europa-Produktion mit dem US-Elektroauto-Startup Rivian ausgelotet.

#2 – Meyle entwirft Querlenker extra für Teslas

Der Ersatzteilhersteller Meyle kündigt für die Automechanika 2022 die Präsentation eines verbesserten Querlenkers für die Tesla-Modelle 3 und Y an. Hintergrund der Entwicklung sei, dass seit Anfang des Jahres mehr und mehr Tesla-Fahrer über Quietschgeräusche beim Model 3 und Model Y klagten, so Meyle.

#3 – Chevrolet zeigt Kompakt-SUV Equinox EV

Chevrolet präsentiert mit dem Equinox EV ein vollelektrisches Kompakt-SUV, das ab Herbst 2023 zu einem Basispreis von rund 30.000 US-Dollar erhältlich sein soll. Das Fahrzeug ist das dritte Chevrolet-Modell auf Basis der Plattform Ultium des Mutterkonzerns General Motors nach Blazer EV und Silverado EV.

#4 – HPC-Lader an Tankstellen von Star und Orlen

Das Mineralölunternehmen Orlen Deutschland will die Anzahl der HPC-Säulen an seinen Tankstellen in den kommenden Jahren stark ausbauen. Konkret geplant sind nun zunächst 434 HPC-Säulen mit je zwei Anschlüssen. Als Investition in das Projekt „Orlen Charge“ sollen im ersten Schritt rund 100 Millionen Euro fließen.

#5 – SVOLT bestätigt Batteriewerk in Brandenburg

Der chinesische Batteriehersteller SVOLT wird sich wie vermutet in der Lausitz ansiedeln und ein Werk im brandenburgischen Lauchhammer übernehmen, in dem Vestas zuletzt Flügel für Windräder produziert hat. Wie SVOLT nun offiziell ankündigt, entsteht dort eine weitere Zellfertigung für den europäischen Markt.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>