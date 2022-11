Metroline bestellt 39 Wrightbus-Doppeldecker für London

Der Londoner Busbetreiber Metroline hat beim nordirischen Busbauer Wrightbus 39 E-Doppeldeckerbusse bestellt. Konkret geht es um den Batterie-elektrischen Doppeldecker StreetDeck Electroliner.

Metroline wird die 39 neuen Busse laut der Mitteilung von Wrightbus auf den Linien 297 und 142 einsetzen, die durch die Londoner Stadtbezirke Brent, Ealing, Harrow und Barnet sowie durch Watford in der nördlich von London gelegenen Grafschaft Hertfordshire fahren. Gebaut werden die Fahrzeuge aber nicht in England, sondern im Wrightbus-Werk im nordirischen Ballymena.

Wrightbus, lange Zeit für seine Brennstoffzellenbusse bekannt, hatte im Juli 2021 den StreetDeck Ecoliner als erstes BEV-Modell vorgestellt. Der StreetDeck Electroliner hat Platzkapazitäten für 95 Fahrgäste, darunter 74 Sitzplätze. Die Batterien sind im Unterboden und Heck untergebracht, das Gesamtbatteriepaket gibt es in der Konfiguration mit 340 oder 454 kWh. Mit letzterem Energiegehalt sind laut Wrightbus bis zu 200 Meilen (rund 320 Kilometer) Reichweite drin. Geladen wird per CCS mit bis zu 300 kW oder an Pantografen mit bis zu 420 kW.

Die Batteriesysteme liefert das französische Unternehmen Forsee Power zu. Die Hinterachse vom Typ AV133 stammt von ZF, ebenso die Einzelradaufhängung als Vorderachse (RL 82 EC). Außerdem haben Käufer die Auswahl zwischen ein oder zwei Türen.

Seit der Vorstellung des BEV-Doppeldeckers hat Wrightbus bereits zahlreiche Aufträge für das Modell erhalten. Eine Bestellung von First Bus aus dem August 2022 über 193 E-Busse umfasst auch den Doppeldecker StreetDeck Ecoliner. Im Juni hatte die National Transport Authority (NTA) Irlands mit Wrightbus einen Rahmenvertrag über 800 E-Busse geschlossen, wobei zum Start 120 StreetDeck Ecoliner verbindlich bestellt wurden. Ben Werth, Chief Commercial Officer bei Wrightbus, spricht daher in der Mitteilung zur Metroline-Bestellung von einem „sehr erfolgreichen Jahr“ für das Unternehmen.

Der aktuelle Kunde Metroline hat auch bereits Brennstoffzellenbusse von Wrightbus in seiner Flotte. „Wie bei der Bestellung von Wasserstoffbussen ist es wichtig, dass wir, wo immer möglich, Fahrzeuge mit einem hohen Anteil an lokaler Fertigung kaufen“, sagt Ian Foster, Group Engineering Director bei Metroline. „Unsere Tests des neuen Elektrofahrzeugs haben einen hervorragenden Stromverbrauch pro Meile gezeigt, und wir sind zuversichtlich, dass sich diese Zahlen in enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam von Wrightbus weiter verbessern werden.“

wrightbus.com