Abt holt Seat-Marke Cupra in die Formel E

Die Seat-Marke Cupra steigt über eine Kooperation mit Abt Sportsline in die Formel E ein. Bei diesem Engagement handelt es sich jedoch lediglich um eine Beteiligung als Titelsponsor, womit nun auch der Teamname Abt Cupra Formula E Team feststeht.

Die kommende Saison – die erste mit den neuen Gen3-Rennwagen – beginnt im Januar 2023 in Mexiko. Das Abt Cupra Formula E Team wird mit den Piloten Robin Frijns (Niederlande) und Nico Müller (Schweiz) an den Start gehen.

Das Kemptener Motorsport-Team hatte bereits im Mai seine Rückkehr in die Formel E zur Anfang 2023 beginnenden Gen3-Ära angekündigt. Der offizielle Teamname blieb bislang aber noch offen. Mit dem Engagement von Cupra ist auch dieser offene Punkt geklärt.

Als eigener Hersteller darf Cupra dabei nicht gewertet werden. Den Antriebsstrang bezieht das Kundenteam von Mahindra Racing, die bei der Entwicklung mit ZF zusammenarbeiten. Bei den Fahrzeugen selbst handelt es sich nach wie vor um Einheits-Chassis, die von dem französischen Unternehmen Spark entwickelt und gebaut werden. Die Seat-Marke übernimmt somit vor allem die Rolle als Titelsponsor und zeichnet sich für die Lackierung des Rennwagens verantwortlich. Das Design ist an das rein elektrische Konzeptfahrzeug Cupra UrbanRebel angelehnt, von dem es 2025 auch eine Straßenversion geben wird.

Cupra ist gemeinsam mit Abt bereits seit zwei Jahren – und damit von Beginn an – in der Extreme E, der Rennserie für vollelektrische Offroad-SUV, am Start. Zudem hatte die spanische Marke den Cupra e-Racer für die elektrische Tourenwagen-Serie ETCR entwickelt.

e-formel.de, seat-mediacenter.de, abt-sportsline.de