eMobility update: Induktives Laden während der Fahrt / Nutzfahrzeug-Förderung bleibt / Giga Mexiko

Willkommen zum „eMobility update“! Mit diesen Themen starten wir in die Vorweihnachtswoche: Förderung für klimafreundliche Nutzfahrzeuge geht weiter ++ Tesla soll Fabrik in Mexiko planen ++ Induktives Laden während der Fahrt ++ Batterielabor an der Uni Wuppertal ++ Und neuer E-Bus von Ebusco ++

#1 – Nutzfahrzeug-Förderung bis 2026 verlängert

Die Richtlinie zur Förderung von Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben und der dazugehörigen Tank- und Ladeinfrastruktur wird bis Ende 2026 verlängert. Außerdem wird sowohl das Gesamtbudget des Programms als auch der bewilligungsfähige Höchstbetrag pro Antragsteller erhöht.

#2 – Tesla soll Nordamerika-Fabrik in Mexiko planen

Tesla will seine nächste nordamerikanische Fabrik angeblich in Mexiko errichten. Laut einem lokalen Medienbericht hat Tesla vor diesem Hintergrund bereits ein Grundstück in Santa Catarina im mexikanischen Bundesstaat Nuevo León gekauft.

#3 – Projekt zu induktivem Laden während der Fahrt

In Balingen wird zum ersten Mal in Deutschland eine dynamische drahtlose Ladetechnologie für E-Fahrzeuge in der Praxis getestet. Hauptakteur des Pilotprojekts ist ein Shuttle-Bus für die Gartenschau 2023, der seine Fahrzeugbatterie während des Fahrens laden soll.

#4 – Batterielabor an Bergischer Universität Wuppertal

Die Bergische Universität Wuppertal hat ein neues Labor für die Forschung an Hochvolt-Batterien eröffnet. Eine tragende Rolle soll das Labor bei dem kürzlich gestarteten Forschungsprojekt „UniZub“ spielen, das die Entwicklung eines Diagnose-Tools für Batterien vorsieht.

#5 – Ebusco zeigt Gelenkbusversion seines Elektromodells 3.0

Ebusco präsentiert eine 18 Meter lange Gelenkbusversion seines Elektromodells Ebusco 3.0. Ebenso wie die bereits erhältliche 12-Meter-Variante soll auch der lange Stromer mit einem besonders geringen Gewicht punkten. Der Hersteller gibt an, bereits mehrere Aufträge für den Gelenkbus erhalten zu haben.

