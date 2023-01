RVK stellt Busbetrieb in Wesseling komplett auf H2-Busse um

In Wesseling bei Köln betreibt der Regionalverkehr Köln (RVK) die Stadtbuslinien jetzt vollständig mit Brennstoffzellen-Bussen. Zum Einsatz kommen fünf 12-Meter-Busse von Solaris, die ab sofort in Wesseling die Dieselbusse ersetzen.

Der RVK hatte im Mai 2022 eine Bestellung von bis zu 100 H2-Bussen ausgelöst. Die damals 20 fix bestellten Urbino 12 hydrogen von Solaris sollten bis Jahresende geliefert werden – und fünf davon sind nun in Wesseling unterwegs. Die Anschaffung wurde vom BMDV gefördert.

Beschlossen wurde die Umstellung des Busbetriebs in Wesseling auf Wasserstoff als Energieträger im März 2022, also zwei Monate vor der Fahrzeugbestellung. „Wir beginnen gerade nicht nur ein neues Jahr, wir beginnen auch eine neue Ära. Als Teil eines mit viel Industrie angereicherten Ballungsraums stehen wir in der großen Verantwortung, Veränderungen zugunsten des Klimas und eines Strukturwandels anzustoßen und umzusetzen. Und genau das tun wir heute“, sagte Wesselings Bürgermeister Ralph Manzke bei der Inbetriebnahme der Fahrzeuge.

„Insbesondere Stadtverkehre, wie wir ihn in Wesseling haben, profitieren von alternativen Antrieben, die auf regenerative Energieträger zurückgreifen“, ergänzte Gunnar Ohrndorf, Geschäftsführer der Stadtwerke. „Jede Einsparung von fossiler Energie und den entsprechenden Emissionen ist ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des lokalen Klimas. Und das verbunden mit dem Ziel, bestehende Angebote bzw. Infrastrukturen zu erhalten oder sogar ausbauen zu können.“

Die Brennstoffzellen-Urbino von Solaris in Wesseling sind nicht die ersten Fahrzeuge dieses Typs in der RVK-Flotte. Der Regionalverkehr Köln hatte aus einer früheren Bestellung bereits im März 2022 fünf Exemplare für den Betrieb in Hürth in Empfang genommen.

Der Urbino 12 hydrogen, der im Juni 2019 vorgestellt wurde, verfügt über eine 60 kW starke Brennstoffzelle und zusätzlich eine Batterie, die per Rekuperation, über die Brennstoffzelle oder per Kabel geladen werden kann. Sollte der Wasserstoff zur Neige gehen, kann der Urbino 12 hydrogen also auch an einer Ladestation mit neuer Energie versorgt werden. Angetrieben wird der Bus von einer Achse mit zwei integrierten Elektromotoren, die jeweils 125 kW leisten. Solaris gibt die Reichweite mit bis zu 350 Kilometern an. Die fünf Wasserstoff-Tanks können insgesamt 36,8 kg speichern.

