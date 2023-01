Hofmann wechselt zu StreetScooter-Nachfolger B-ON

Das StreetScooter-Nachfolgeunternehmen B-ON hat Jörg Hofmann zum Präsidenten und Chief Operating Officer (COO) ernannt. Hofmann wird für die Entwicklung und Skalierung der bestehenden Fahrzeugproduktion auf globaler Ebene verantwortlich sein.

Hofmann soll einer Unternehmensmitteilung zufolge alle mit der Fahrzeugherstellung gekoppelten Geschäftsbereiche beaufsichtigen, einschließlich Vertrieb, Produktion, Logistik, Beschaffung und Technik, und darüber hinaus die Geschäfte von B-ON in Europa und Amerika leiten. Der Neuzugang übernimmt damit die COO-Position von Mitgründer Bruno Lambert, der auf die neue Position des Chief Innovation Officer (CIO) bei B-ON rückt.

In seiner neuen Rolle werde Lambert die Gesamtstrategie des Unternehmens leiten und sich auf die künftige Produkt- und Dienstleistungsentwicklung sowie auf das Asiengeschäft des Unternehmens konzentrieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Beide Manager sollen sich künftig zudem die Aufgaben als Co-Präsidenten teilen.

Die ehemalige Audi-Führungskraft Jörg Hofmann war zuletzt als CEO für LEVC und Wrightbus tätig. Während er LEVC von Anfang 2019 bis Mitte 2022 führte, war das Engagement bei Wrightbus nur von sehr kurzer Dauer. Hofmann heuerte dort im September 2022 an und ist nun – nicht einmal ein halbes Jahr später – zu B-ON gewechselt.

„In den letzten Monaten habe ich jeden Aspekt des Geschäfts von B-ON gründlich untersucht“, so Hofmann selbst. „Ich bin zutiefst beeindruckt von dem Team und dem absoluten Juwel, das sie im letzten Jahr erworben haben, sowohl was das Fahrzeugprodukt als auch die fortschrittlichen Softwarefähigkeiten betrifft. Es gibt heute niemanden im Nutzfahrzeugbereich, der mit ihrer Erfahrung oder ihren einzigartigen Fähigkeiten mithalten kann. Ich könnte nicht zuversichtlicher sein und freue mich auf die Zukunft des Unternehmens.“

Im Januar 2022 hatte B-ON – damals noch als Odin Automotive – die Deutsche-Post-Tochter StreetScooter und auch das Werk in Düren mit einer Jahreskapazität von 30.000 Fahrzeugen übernommen. Für die Ladeinfrastruktur und das Energiemanagement war B-ON in der Folge eine Kooperation mit Hitachi eingegangen. Hitachi Venture, die Risikokapitalgesellschaft von Hitachi, wurde im Mai 2022 zudem Anteilseigner. Im Sommer 2022 folgte dann eine Vereinbarung mit der US-Firma Creative Bus Sales (CBS) für den Vertrieb von B-ONs E-Nutzfahrzeugen in den Vereinigten Staaten.

b-on.com