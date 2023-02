VAG Nürnberg bestellt 46 eCitaro

Der ÖPNV-Betreiber VAG Nürnberg beschafft von Mercedes-Benz 46 eCitaro. Die 16 elektrischen Solo- und 30 Gelenkbusse sollen nach und nach alle noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Damit wird fast die Hälfte der VAG-Busflotte elektrisch unterwegs sein.

In der VAG-Flotte werden die eCitaros auf 39 Elektrobusse von MAN treffen, die der ÖPNV-Betreiber bereits Anfang 2021 bestellt hatte. Wenn dann die 46 eCitaro ausgeliefert sind, wären es 85 E-Busse in der Flotte – insgesamt sind es rund 160 Busse. Es dürften aber noch zeitnah weitere Busse bzw. eine Ankündigung hierzu folgen: Im Sommer 2022 hatte das BMDV Förderbescheide für E-Busse an 41 Verkehrsunternehmen vergeben – darunter einen über 56 E-Busse für VAG Nürnberg. Zehn Fahrzeuge stehen also noch aus.

Bei den beiden eCitaro-Varianten handelt es sich um in Deutschland recht weit verbreitete E-Busse. Der Solobus bietet Platz für insgesamt 73 Fahrgäste. Der Gelenkbus verfügt über 44 Sitz- und 83 Stehplätze, insgesamt können hier also 127 Personen mitfahren. In den Solobussen gibt es „großzügige Mehrzweckbereiche für Menschen mit Rollstühlen, Kinderwagen oder sperrigem Gepäck“ auf Höhe der zweiten Türe, in den Gelenkbussen bei der zweiten und der dritten Türe.

Bis 2030 soll der gesamte Busbetrieb elektrifiziert werden. Um den 46 neuen E-Bussen genügend Platz und Ladekapazitäten zu bieten, wird der Betriebshof am Standort Schweinau erweitert. Dort hat Siemens für die MAN-E-Busse schon Lademöglichkeiten und den Mittelspannungsanschluss installiert.

Im Zuge der Umbauarbeiten wird eine bestehende Abstellhalle „brandschutztechnisch ertüchtigt und mit Lademöglichkeiten ausgestattet“, wie die VAG schreibt. In einem ersten Schritt geht es um 46 Ladeplätze für die nun bestellten eCitaro. Da die Installation der Lademöglichkeiten in einer zweiten Phase weitergeht und die Abstellhalle auch um 24 weitere überdachte Stellplätze erweitert wird, sollen nach den derzeitigen Planungen Kapazitäten für 171 E-Busse entstehen.

