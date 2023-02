eMobility update: Geely enthüllt Zeekr X / autonomes E-Frachtflugzeug / Xpeng P7 und G9 für Europa

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen in der neuen Woche! Das sind die Meldungen zur Elektromobilität: Autonomes Elektro-Frachtflugzeug ++ Xpeng bestätigt P7 und G9 für Europa ++ Zeekr enthüllt drittes Serienmodell ++ Smatrics EnBW plant 100 neue HPC ++ Und nur 18.000 neue Elektro-Pkw im Januar ++

#1 – Pyka präsentiert autonomes E-Frachtflugzeug

Heute starten wir in der Luft: Das kalifornische Unternehmen Pyka hat das nach eigenen Angaben weltweit größte autonome Elektro-Frachtflugzeug vorgestellt. Das 2017 als klassisches Startup gegründete Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von autonomen, elektrischen Fracht- und Sprühflugzeugen für die Landwirtschaft spezialisiert.

#2 – Xpeng bestätigt P7 und G9 für Europa

Xpeng führt tatsächlich zwei neue Modelle in Europa ein. Bei diesen handelt es sich wie in der Vorwoche gemeldet um die große Elektro-Limousine P7 und das Elektro-SUV G9. Beide Modelle können ab sofort in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden bestellt werden

#3 – Zeekr enthüllt drittes Serienmodell

Zeekr, die Premium-Elektromarke von Geely, hat das Design ihres dritten Serienmodells vorgestellt. Der Zeekr X ist ein Kompaktmodell, das wie die beiden ersten Zeekr-Modelle 001 und 009 auf der E-Auto-Plattform SEA des Mutterkonzerns aufbaut. Bei dem Fahrzeug, das eigentlich unter der Bezeichnung Zeekr 003 erwartet wurde, handelt es sich optisch um eine Mischung aus einem Kompaktwagen und einem SUV.

#4 – Smatrics EnBW strebt 100 neue HPC an

Smatrics EnBW will in diesem Jahr 100 neue Ladepunkte mit bis zu 300 kW Leistung in Österreich errichten. Damit sollen Ende des Jahres insgesamt 600 Ladepunkte im öffentlichen Netz des Joint Ventures zur Verfügung stehen. Die neuen Ladeparks werden jeweils über mindestens acht Ladepunkte verfügen und teils überdacht sein.

#5 – KBA: 18.136 neue Elektro-Pkw im Januar

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat im Januar genau 18.136 Neuzulassungen von Elektroautos verzeichnet. Damit war der Jahresstart weit vom Dezember-Rekord entfernt, der Einbruch war aber weniger stark als teilweise erwartet. Dass der letzte Monat eines Jahres bei den E-Autos meist der stärkste Monat ist, kann seit mehreren Jahren in den Statistiken beobachtet werden.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>