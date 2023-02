Xpeng nimmt zweites Fahrzeugwerk in China in Betrieb

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat seine neue Produktionsstätte im chinesischen Guangzhou in Betrieb genommen. Das Werk verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 120.000 Fahrzeugen und wird unter anderem das Flaggschiff-Modell G9 fertigen.

Xpeng hatte mit dem Bau der neuen Fabrik im September 2020 begonnen und erhielt Ende Dezember 2022 die Genehmigung zur vollständige Fahrzeugproduktion vonseiten des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie. Es handelt sich um die zweite Produktionsstätte von Xpeng nach dem Werk in Zhaoqing, das aktuell bekanntlich auf eine jährliche Produktionskapazität von 200.000 Fahrzeugen erweitert wird. Ein drittes Werk von Xpeng für 100.000 Elektroautos entsteht zurzeit in Wuhan.

Xpeng Motors ist im Süden Chinas in der Provinz Guangdong beheimatet. Auch das zweite Werk des Herstellers ist in dieser Provinz entstanden. Zur Finanzierung der neuen Produktionsstätte hatte das 2014 gegründete Unternehmen einen Kooperationsvertrag mit der Investmentfirma Guangzhou GET Investment unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung hat Guangzhou GET Investment 1,3 Milliarden Yuan (rund 160 Millionen Euro) in die Errichtung des Werks gesteckt und wird dieses nun für sieben Jahre an Xpeng Motors vermieten, ehe der Hersteller die Stätte selbst übernehmen will.

Vom Band laufen soll in Guangzhou unter anderem das auch für internationale Märkte konzipierte neue Flaggschiff G9. Das Modell nutzt eine auf 800 Volt ausgelegte E-Auto-Plattform mit Siliciumcarbid-Technik. Das vom Xpeng als „XPower 3.0“ bezeichnete System ist für sehr hohe Ladeleistungen von bis zu 480 kW (600 Ampere bei 800 Volt) ausgelegt. Damit soll in nur fünf Minuten Strom für bis zu 200 Kilometer (nach chinesischem Standard) nachgeladen werden können. In China wird das Modell für 309.900 bis 469.900 Yuan angeboten, was umgerechnet derzeit rund 44.500 bis 67.500 Euro entspricht.

Xpeng plant in China darüber hinaus in diesem Jahr zwei neue und drei überarbeitete Modelle. Bei dem Newcomer-Duo handelt es sich zum einen um ein Coupé-artiges SUV namens G7, das im April auf der Auto China präsentiert werden soll. Und zum anderen um einen noch namenlosen Elektro-Van, der im September 2023 in Produktion gehen dürfte. Beide neuen Modelle werden chinesischem Medienberichten zufolge mit der 800-Volt-Technik des Unternehmens ausgestattet werden. Daneben plant Xpeng in diesem Jahr Facelifts seiner bestehenden Modelle P5, P7 und G3.

Für Europa kündigt Xpeng unterdessen die Einführung von zwei weiteren Modellen an, bei denen es sich um die große E-Limousine P7 und das E-SUV G9 handelt. Beide Modelle sind seit Anfang Februar in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden bestellbar. Zu einem möglichen Start in Deutschland gibt es weiterhin keine Infos.

