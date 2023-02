eMobility update: Sono Motors stellt Sion ein / BMW Batterie-Montage in Bayern / Geely Premiummarke

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir für Sie vorbereitet: BMW montiert Batterien in Bayern ++ Geely stellt Premium-Marke vor ++ Sono Motors stellt den Sion ein ++ Ionity baut Schnelllader in Frankreich und Italien ++ Und: Lotus testet Eletre-Prototypen ++

#1 – BMW montiert Batterien in Bayern

BMW hat ein Grundstück für ein geplantes Batterie-Montagewerk in Niederbayern gekauft. Um genau zu sein: in den Gemeinden Straßkirchen und Irlbach. Der Grundstein soll bereits Anfang 2024 gelegt werden. Das Genehmigungsverfahren hat nun begonnen. Wie das ablaufen wird, kennen wir schon von Tesla aus Grünheide. Am dritten März sollen die Pläne der Bevölkerung vorgestellt werden. Die ersten Unterschriften gegen den Bau werden bereits gesammelt.

#2 – Geely stellt Premium-Marke vor

Der Autohersteller Geely führt eine neue Submarke unter dem Namen Galaxy ein. Sie wurde speziell für Premiumautos mit rein-elektrischen und Plug-in-Hybrid-Antrieben ins Leben gerufen. So sollen in den kommenden zwei Jahren insgesamt sieben neue Modelle auf den Markt gebracht werden. Die ersten drei noch in diesem Jahr.

#3 – Sono Motors stellt den Sion ein

Das Solar-Elektroauto Sion ist Geschichte. Das Münchner Startup Sono Motors hat sich dazu entschlossen, das Sion-Programm einzustellen. Das eigene Solarauto-Projekt wird also nicht weiter verfolgt. Dabei hatte Sono erst im Dezember die sogenannte SaveSion-Kampagne gestartet. Mit zusätzlichen Reservierungen für das Solar-Auto sollte genügend Geld eingesammelt werden, um die Produktion im zweiten Halbjahr diesen Jahres zu starten.

#4 – Ionity baut Schnelllader in Frankreich und Italien

Wer noch überlegt, wohin es in diesem Jahr mit dem E-Auto in den Urlaub gehen könnte – Frankreich und Italien sind nicht außer Reichweite. Denn Ionity hat in beiden Ländern neue Schnell-Lade-Standorte auf wichtigen Reiserouten eröffnet. Die verbinden den Norden mit dem Süden Europas.

#5 – Lotus testet Eletre-Prototypen

Kurz vor dem geplanten Auslieferungsbeginn in Europa nimmt Lotus seinen Eletre noch einmal genau unter die Lupe. Uns liegen Fotos von einem der Elektro-SUV vor. Mit leichter Tarnung ist das Fahrzeug derzeit im Großraum Frankfurt unterwegs. Mit dem Kennzeichen GG, also Groß Gerau, und einer Tarnung, die einen an Opel erinnert, wollte Lotus seine Beobachter wohl etwas in die Irre führen.

