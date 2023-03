Li-Cycle erhält Millionen-Darlehen von US-Regierung

Die Batterie-Recyclingfirma Li-Cycle hat vom US-Energieministerium eine bedingte Zusage für ein Darlehen in Höhe von 375 Millionen US-Dollar erhalten. Das Geld soll in die erste US-Anlage des kanadischen Unternehmens in Rochester im US-Bundesstaat New York fließen.

Die Anlage in Rochester ist jene Fabrik von Li-Cycle, in der die eigentliche Aufarbeitung der Batteriematerialien stattfindet. Das Konzept der Kanadier sieht vor, in den sogenannten „Spoke“-Anlagen in der Nähe potenzieller Partner die mechanische Verarbeitung der Batterien durchzuführen und dort die sogenannte schwarze Masse mit den wertvollen Metallen zu extrahieren. Die „Speichen“ sind wie bei einer Felge mit der Nabe oder auf Englisch dem „Hub“ verbunden. Eben jenes Hub liegt in Rochester, wo die gesammelte schwarze Masse in die einzelnen Materialien aufgespaltet werden soll.

Es wird erwartet, dass diese bis zu 8.500 Tonnen Lithiumcarbonat, 48.000 Tonnen Nickelsulfat und 7.500 Tonnen Kobaltsulfat jährlich liefern wird, sobald sie vollständig in Betrieb ist. Li-Cycle gibt an, dass der Rochester Hub „voraussichtlich die erste Quelle für recyceltes Lithium in Batteriequalität in Nordamerika sein wird“.

„Der Rochester Hub ist ein Eckpfeiler für Li-Cycle und seine Interessengruppen und wird einen wichtigen Beitrag zur sauberen Energiewirtschaft leisten“, sagt CEO Ajay Kochhar. „Als nachhaltiges, reines Batteriematerial-Recyclingunternehmen erwarten wir, dass der Rochester Hub Li-Cycle als führenden inländischen Hersteller von recycelten Materialien in Batteriequalität positionieren wird, um die Elektrifizierung beschleunigen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und Energieunabhängigkeit zu gewährleisten.“

- ANZEIGE -

Die Mittel für das Darlehen stammen aus dem Programm „Advanced Technology Vehicles Manufacturing“ („ATVM“) des Energieministeriums (Department of Energy, DOE). Um das Darlehen zu erhalten, muss Li-Cycle jedoch noch einige nicht näher genannte Bedingungen erfüllen, was laut dem unternehmen derzeit für das Q2 2023 erwartet wird. Das Darlehen hat eine Laufzeit von bis zu zwölf Jahren ab Finanzabschluss und die Zinsen für das Darlehen entsprechen den zehnjährigen US-Treasury-Zinssätzen ab dem Datum jeder Vorschusszahlung für das Darlehen.

„Mit 375 Millionen US-Dollar wird Li-Cycle hier in Rochester mit 270 gut bezahlten Arbeitsplätzen zu einem der größten amerikanischen Lieferanten von recycelten Materialien für Batterien“, sagt Senator Charles Schumer. „Diese DOE-Investition in Li-Cycle wird unsere Abhängigkeit von China verringern und Amerikas Batterielieferkette stärken. Und sobald die Anlage auf Hochtouren läuft, wird sie voraussichtlich die größte Quelle für Lithiumcarbonat in den Vereinigten Staaten sein. Das bedeutet, dass das Herz von Hunderttausenden von Elektrofahrzeugen, die bald unsere Straßen dominieren werden, mit Batteriekomponenten von hier in Rochester hergestellt wird.“

li-cycle.com