Uber vermittelt in Berlin Fahrten mit E-Premiumautos

Der Fahrtenvermittler Uber bietet ab sofort in Berlin die neue Mobilitätsoption „Comfort Electric“ an. Die deutsche Hauptstadt ist die erste europäische Stadt, in der sich Nutzer auf Knopfdruck gezielt eine Fahrt in einem emissionsfreien Premium-Fahrzeug vermitteln lassen können.

Die Option Comfort Electric ist für Nutzer in Berlin ab sofort in der Uber-App sichtbar. „Wie bisher geben die Nutzer ihr Ziel ein und wählen anschließend die neue Option aus“, teilt Uber mit. Man vermittelte dann eine Fahrt in einem emissionsfreien Premium-Fahrzeug. Darunter sind laut dem Anbieter beispielsweise Teslas und Wasserstoff-Autos wie der Toyota Mirai.

Nach dem Start in Berlin prüft Uber auch die Ausweitung der Option auf weitere Städte. Ob und wie hoch ein etwaiger Preisaufschlag ausfällt, gibt das Unternehmen nicht an. Uber versichert nur, dass „wie bei den Vermittlungsangeboten UberX, Uber Premium oder Uber Green der Preis bereits vor der Buchung angezeigt wird und sich auch bei längerer Fahrzeit oder Stau nicht ändert“.

Der Start des neuen Angebots ist Teil von Ubers globalen Nachhaltigkeitsbemühungen. Der Fahrtenvermittler will sich an selbst auferlegten Verpflichtung messen lassen, wonach bis zum Jahr 2040 weltweit alle über seine Plattform gebuchten Fahrten mit Elektrofahrzeugen bzw. Mikromobilitäts-Angeboten wie E-Scooter oder Mietfahrrädern erfolgen müssen. In den USA, Kanada und Europa soll dieses Ziel bekanntlich schon 2030 erreicht werden. In London bereits 2025.

„Ob auf der Dienstreise oder auf dem Weg zu einem privaten Treffen – mit der neuen Option Comfort Electric haben unsere Nutzer ab sofort eine weitere Möglichkeit, um emissionsfrei und stilvoll zu ihrem Ziel zu kommen“, äußert Christoph Weigler, Chef von Uber Deutschland. „Besonders freuen wir uns, dass auch eine große Zahl an Wasserstoff-Fahrzeugen dabei ist. Für viele wird es wahrscheinlich der erste Kontakt mit dieser modernen und sauberen Technologie sein.”

In Deutschland ist Uber in 18 Städten präsent. Konkret in Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Mainz, Köln, Hamburg, im Großraum Stuttgart und in der Region Duisburg sowie in Essen, Leverkusen, Neuss, Bergisch Gladbach, Bonn, Hannover, Mannheim und Augsburg.

uber.com