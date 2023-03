Hyzon und Hyliion kooperieren bei BZ-Lkw-Entwicklung

In den USA haben Hyzon Motors und Hyliion eine Entwicklungskooperation vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Entwicklung eines Schwerlast-Lkw, der die Brennstoffzellentechnologie von Hyzon und die elektrische Antriebsstranglösung von Hyliion vereint.

Die Fertigstellung eines ersten Prototyps ist für Anfang des vierten Quartals 2023 geplant. In einer knapp gehaltenen Mitteilung zu der Kooperation äußert Hyzon lediglich, dass dieses Prototypen-Fahrzeug „auf einem Class 8 Sleeper-Fahrgestell“ aufbaut und es ein bedeutender Schritt in der Umstellung des schweren Fernverkehrs auf emissionsfreie Fahrzeuge sei. Zur Klasse 8 gehören in den USA Lkw mit einem Gewicht von mehr als 14,969 Tonnen.

Die Kooperation zwischen dem Hersteller von Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen und der auf E-Antriebe für schwere Nutzfahrzeuge spezialisierten Firma soll sich auf mehreren Ebenen auszahlen: Man nutze die Wettbewerbsvorteile beider Unternehmen, vermeide doppelte Kosten und könne gemeinsam die Leistung und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs verbessern, teilt Hyzon mit.

Hyliion hat seinen Sitz in Cedar Park im US-Bundesstaat Texas und entwickelt unter anderem mithilfe des deutschen Dienstleisters FEV einen Schwerlast-Lkw mit E-Antrieb, der mit einem mit Erdgas betriebenen Generator zum Laden der Batterie kombiniert wird. Der Hypertruck ERX soll wie berichtet mit dem Erdgas-Range-Extender auf eine Gesamtreichweite von 1.000 Meilen, also 1.609 Kilometern, kommen. Mit der Ladung der Puffer-Batterie sind es nur 40 Kilometer. Vergangenes Frühjahr erhielt Hyliion einen Auftrag von Baustoffproduzenten Holcim über zehn Exemplare des Modells.

Mit Hyzon rückt nun ein anderer alternativer Antrieb in den Fokus. Hyzon Motors baut Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge in den USA und Europa. Das Unternehmen konnte nach der Gründung im März 2020 sehr schnell expandieren, da es auf die Technologie, das Fachwissen und das Personal von Horizon Fuel Cell Technologies zurückgreifen konnte – einem Unternehmen für Wasserstoff-Brennstoffzellen, das vor etwa 18 Jahren in Singapur gegründet wurde. Seit Februar 2021 ist Hyzon Motors börsennotiert, der Börsengang erfolgte per SPAC-Fusion mit der an der Nasdaq notierten Decarbonization Plus Acquisition Corporation. Bereits im Juli 2020 wurde die Europa-Zentrale in Groningen eröffnet.

