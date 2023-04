Hubject forciert Plug&Charge in Asien

Hubject will die Einführung von Plug&Charge in asiatischen Märkten beschleunigen. Hierfür führt das Unternehmen analog zu Europa und Nordamerika eine zusätzliche V2G Public Key Infrastructure (PKI) für den asiatischen Markt ein.

Die V2G-Root-PKIs für Nordamerika und Europa betreibt Hubject seit 2019. Damit können Anbieter, die auf die Plug&Charge-Dienste von Hubject zurückgreifen, diese Authentifizierungsmethode für das Laden von E-Fahrzeugen in ihre Systeme integrieren und so ihren Kunden ein „nahtloses und sicheres Ladeerlebnis“ bieten, wie Hubject selbst es ausdrückt. Mit der notwendigen PKI sollen internationale Anbieter ihre Produkte auch in den asiatischen Märkten mit Plug&Charge anbieten können.

Die „Asia – V2G PKI“ deckt eine riesige Region ab. Das Gebiet erstreckt sich von der Türkei im Westen bis nach Japan im Osten. Im Norden begrenzt Kasachstan das Gebiet, im Süden Indonesien. Somit sind auch die beiden bevölkerungsreichen Länder China und Indien Teil der asiatischen V2G PKI von Hubject.

„In den vergangenen fünf Jahren haben wir unschätzbare Erfahrungen in Bezug auf ISO 15118 und Plug&Charge gesammelt. Das Ergebnis ist eine Lösung, die die Ladeindustrie aktiv auf dem Weg zur Masseneinführung vorantreibt, indem sie ein nahtloses und sicheres Ladeerlebnis für E-Fahrer ermöglicht“, sagt Christian Hahn, CEO von Hubject. „Wir müssen sicherstellen, dass unsere Plug&Charge-Dienste alle unsere Partner in allen internationalen Märkten, die den CCS-Ladestandard einführen, unterstützen, um unsere Vision eines globalen, interoperablen Plug&Charge-Ökosystems zu verwirklichen, und wir sind stolz darauf, unsere Dienste nun auf Asien auszuweiten.“

hubject.com