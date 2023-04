Northvolt und Scania präsentieren E-Lkw-Batteriezelle

Scania und Northvolt haben eine gemeinsam entwickelte Batteriezelle für schwere E-Lkw vorgestellt. Laut Validierungstests hat die prismatische Lithium-Ionen-Zelle mit einer Kapazität von 157 Ah eine Lebensdauer für 1,5 Millionen Kilometer.

Entwickelt wurde die Zelle im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft beider Unternehmen, die bereits im Januar 2018 vereinbart wurde. Bereits damals ging es der Traton-Tochter Scania um robustere, kosteneffizientere und nachhaltigere Batteriezellen für den Durchbruch schwerer Lkw und Busse mit Batterie-elektrischen Antrieb.

Produziert werden soll die Zelle künftig in der Northvolt-Fabrik Ett im schwedischen Skellefteå. Scania will zudem noch 2023 sein Batterie-Montagewerk im schwedischen Södertälje einweihen, in dem Zellen zu Batteriepacks für die Produktion von schweren Elektro-Lkw zusammengesetzt werden.

Da die Fertigung in Nordschweden mit fossilfreiem Strom erfolgt und Northvolt in seiner Lieferkette auf die Herkunft und die dort verursachten Emissionen der Rohstoffe achtet, sollen die Zellen einen CO2-Fußabdruck „von etwa einem Drittel im Vergleich zu einer Referenz aus der Industrie“ aufweisen, so Scania in der Mitteilung. Allerdings handelt es sich bei der Referenzzelle um eine NMC-111-Zelle aus dem Jahr 2019.

Abgesehen von dem prismatischen Zellformat, der Kapazität von 157 Ah und der Nennspannung von 3,6 Volt werden keine näheren Angabe zu der neuen Lkw-Zelle gemacht. Die äußeren Abmessungen, die Zellchemie und die Energiedichte sind somit nicht bekannt.

- ANZEIGE -

„Zu Beginn dieser Partnerschaft haben Northvolt und Scania einen ehrgeizigen Zeitplan für die Entwicklung einer Hochleistungsbatteriezelle vereinbart, die ihre Pläne für die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs ermöglichen sollte“, sagt Nothvolt-CEO und -Mitbegründer Peter Carlsson. „Die umfangreichen Entwicklungs- und Validierungsphasen durchlaufen zu haben und nun Zellen von Northvolt Ett auszuliefern, die unsere ursprünglichen Erwartungen in Bezug auf die Leistung übertreffen, ist eine enorme Leistung für alle Beteiligten.“

„Als wir mit der Entwicklung der Batteriezelle begannen, zielten wir auf hohe Leistung, niedrige Betriebskosten und lange Lebensdauer ab“, ergänzt Scania-CEO Christian Levin. „Wir haben uns für eine Zelle entschieden, die eine Lebensdauer von 1,5 Millionen Kilometern für ein schweres Scania-Fahrzeug ermöglichen soll. Die Tests zeigen, dass diese Anforderung nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen werden kann.“

prnewswire.com