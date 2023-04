Baden-Württemberg startet Batterie-Fachkräftecluster „QualiBattBW“

Um eine Fachkräftequalifizierung entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette aufzubauen, haben zum 1. April 2023 neun baden-württembergische Akteure aus Forschung und Bildung sowie ein Innovationscluster das gemeinsame Projekt „Qualifizierungsmaßnahmen Batterieökosystem Baden-Württemberg“ gestartet, kurz QualiBattBW.

Das erklärte Ziel von QualiBattBW ist es, „den Standort Baden-Württemberg und Deutschland durch die Vernetzung der Akteure nachhaltig zu stärken und eine exzellente und ausreichend große Basis an Fachkräften entlang der Wertschöpfungskette der Batterie aufzubauen“, wie e-mobil BW mitteilt. Damit soll der Transformation der Branche zum Elektroantrieb begegnet werden, da Deutschland und speziell Baden-Württemberg stark von der Automobilwirtschaft geprägt ist – auch die zahlreichen KMU sollen daran beteiligt werden.

Die Projektpartner von QualiBattBW erarbeiten ein modulares und flexibel einsetzbares Qualifizierungsangebot und sollen „Wirtschaft, Wissenschaft und den Bildungsbereich im Ökosystem der Batterie eng miteinander verzahnen“. Zu den sieben Forschungseinrichtungen gehören das Fraunhofer IAO, Fraunhofer IPA, Die Hochschule Heilbronn, das KIT mit seinem Batterietechnikum, das Institut für Photovoltaik (ipv) der Universität Stuttgart, die Technische Hochschule Ulm sowie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Die beiden Bildungsträger sind das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V. und die Technische Akademie für berufliche Bildung Schwäbisch Gmünd e. V.. Als Innovationscluster ist zudem das Cluster Elektromobilität Süd-West an QualiBattBW beteiligt.

„Aktuell werden große Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Batteriezellfertigung getätigt, um die Kompetenzen entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette aufzubauen“, sagt Franz Loogen von der Landesagentur e-mobil BW, die das Vorhaben koordiniert. „Damit steigt der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitenden in den Unternehmen. Genau hier setzt QualiBattBW an und entwickelt Qualifizierungsmaßnahmen für die baden-württembergische Automobilindustrie und das Kfz-Gewerbe.“

Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) über fünf Jahre mit rund 7,1 Millionen Euro gefördert und ist eines von insgesamt sechs geplanten Batterie-Fachkräfteclustern in ganz Deutschland. Mit KombiH war vor einigen Wochen bereits eines dieser Clusterprojekte in Berlin und Brandenburg gestartet. Die Weichen für diese „Begleitmaßnahme zum deutschlandweiten Strukturwandel“ hatte bereits die Vorgängerregierung 2021 mit der Veröffentlichung einer Förderrichtlinie für diesen Bereich veröffentlicht.

