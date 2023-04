GM will Bau des Chevrolet Bolt vor Jahresende einstellen

General Motors plant, die Produktion des Elektromodells Chevrolet Bolt Ende dieses Jahres einzustellen, wie Konzernchefin Mary Barra gegenüber Investoren ankündigte. Auf den Chevy Bolt EV und dessen größeren Ableger Bolt EUV entfällt bislang der Großteil der E-Auto-Verkäufe des Unternehmens.

Der Bolt wurde 2016 auf der CES in Las Vegas enthüllt. Sein baldiges Aus verkündete Barra nun bei der Vorstellung der Ergebnisse des ersten Quartals.

Das Unternehmen plant, in diesem Jahr noch mal mehr als 70.000 Bolt-Modelle zu produzieren, um an sein Ziel von 400.000 E-Fahrzeugen heranzukommen, die zwischen Anfang 2022 bis Mitte nächsten Jahres in Nordamerika verkauft werden sollen. Dann ist nach Auffassung des Herstellers aber das Ablaufdatum der Baureihe erreicht. Vor allem, da in den Batterien der Autos ältere Zellen zum Einsatz kommen als in den neueren Elektrofahrzeugen des Konzerns auf Basis der Ultium-Plattform, die jetzt in den Startlöchern stecken.

Jüngste Bestellungen im dreistelligen Bereich wie von Domino’s oder der Stadt New York untermauern, dass der Bolt zwar noch seine Kunden findet. Über einen langen Zeitraum machte General Motors zuvor aber ein Rückruf aller je gefertigten Bolt EV und Bolt EUV sowie ein damit verbundener Produktionsstopp für die Stromer zu schaffen. Das Orion-Werk bei Detroit, in dem die Modelle zurzeit noch vom Band laufen, soll laut Barra umgerüstet werden, um die für 2024 geplante Produktion der E-Pickups Silverado EV und GMC Sierra vorzubereiten. Dort werde sich bei der anschließenden Vollproduktion die Beschäftigungszahl „fast verdreifachen“ und die Kapazität auf 600.000 E-Fahrzeuge pro Jahr belaufen, so die GM-Chefin.

Chevrolet wird im Laufe dieses Jahres mehrere neue E-Modelle auf Basis der Ultium-Plattform in Schlüsselsegmenten auf den Markt bringen, darunter das SUV Blazer EV, den Pickup Silverado EV und das Kompakt-SUV Equinox EV. Letzteres dürfte am ehesten als Nachfolger des Bolt gelten. Auch der Equinox soll bei seinem Launch diesen Herbst mit einem Einstiegspreis von um die 30.000 Dollar aufwarten.

cnbc.com