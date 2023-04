Leoni verschiebt Fokus auf eMobility-Kabellösungen

Der Autozulieferer Leoni fokussiert sich mit der neuen Geschäftseinheit Charging & Power Solutions (CPS) künftig verstärkt auf Kabellösungen für die Elektromobilität. Freigaben liegen für den europäischen, amerikanischen, japanischen und den chinesischen Markt vor.

Um die Neuausrichtung zu betonen, benennt Leoni seine bisherige Business Unit „Electrical Appliance Cables“ in „Charging & Power Solutions“ um. Das Produktportfolio der Markenfamilie Leoni EcoSense deckt dem Nürnberger Hersteller zufolge alle am Markt relevanten, konduktiven Ladearten ab, sprich einphasiges AC-Laden für Hausanschlüsse, dreiphasiges AC-Laden für Hausanschlüsse und öffentliche Ladestationen sowie das DC-Laden. Die jüngste Ergänzung der Produktpalette sind flüssigkeitsgekühlte Systeme zum HPC-Laden.

Bei der Entwicklung greift Leoni auf eine eigene Simulations- und Testabteilung zurück. „Bereits im frühen Entwicklungsstadium werden die Komponenten virtuell ausgelegt und darauffolgend in enger Kooperation mit den Kunden unter Realbedingungen getestet“, teilen die Nürnberger mit. Gefertigt werden die EcoSense-Ladeleitungen an Standorten in Deutschland, Polen, China und Mexiko. Angesichts der schnell wachsenden Nachfrage habe man die Kapazitäten in den vergangenen Jahren in allen Regionen weiter ausgebaut, heißt es aus der Firmenzentrale. Und: In den nächsten fünf Jahren wolle Leoni weltweit in weitere Produktionsanlagen investieren, um die hohe Nachfrage aus dem Markt abdecken zu können.

Michael Walz, Director Sales & Product Management, äußert sich zur Neuausrichtung wie folgt: „Natürlich bieten wir weiterhin unsere bekannten Produkte für die Hausgeräte-, Gebäude und Beleuchtungsindustrie an. Die Nachfrage nach unseren Elektroladelösungen ist jedoch so groß, dass wir den Fokus unserer Entwicklungsarbeit neu ausgerichtet haben. Neben Produktionskapazitäten haben wir auch Ressourcen auf der Entwicklungs- und Vertriebsseite aufgebaut, so dass wir mit unserem internationalen Netzwerk bestens für das weitere Wachstum gerüstet sind. Der neue Name „Charging & Power Solutions“ spiegelt nun auch nach außen die Veränderungen der vergangenen Jahre wider.“

leoni.com