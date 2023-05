BMW und E.ON bieten intelligentes Laden für zu Hause

BMW und E.ON haben eine Kooperation zum intelligenten Laden beschlossen. Zunächst geht es darum, das E-Auto zu netzdienlichen Zeiten zu Hause zu laden. Aber auch das bidirektionale Laden könnte langfristig eine Rolle spielen.

Das Angebot „Connected Home Charging“ soll in der zweiten Jahreshälfte in mehreren europäischen Ländern an den Start gehen. Im Vordergrund steht das intelligente Laden zu Hause. Nach Angaben der Partner ist es das erste branchenübergreifende Vorhaben seiner Art in Europa.

Eine gemeinsame Schnittstelle soll Elektrofahrzeuge, das Smart Home der Kunden und den Energiesektor miteinander verbinden. Die Fahrzeuge und Wallboxen stammen in diesem Fall von BMW. E.ON „verantwortet neben den Services rund um Installation, Elektrik und Vernetzung beim Kunden zuhause auch nachhaltige Energietarife sowie den Zugang zum Energiemarkt“.

In einem ersten Schritt sollen BMW-Kunden ihr Fahrzeug immer dann laden, wenn der Strom günstig ist oder der Strom aus der eigenen Solaranlage getankt werden kann. Auch das bidirektionale Laden könnte in Zukunft für die Partner interessant sein.

Nach eigenen Angaben flossen bereits die Ergebnisse des Verbund-Forschungsprojekts „Bidirektionales Lademanagement – BDL“ in die Entwicklung des zukünftigen Kundenangebots ein. Man werde sich also „intensiv mit den Chancen des bidirektionalen Ladens und seinen beiden zentralen Anwendungsfällen ‚Vehicle to Home‘ (die Einspeisung von Strom aus der Hochvoltbatterie in den Haushalt) und ‚Vehicle to Grid‘ (die Einspeisung von Strom aus der Hochvoltbatterie in das Stromnetz)“ für die Ausgestaltung des Angebots befassen, heißt es in der Pressemitteilung.

„Mit der Technologie des bidirektionalen Ladens werden weitere Funktionen und Optimierungsansätze im Ökosystem möglich, beispielsweise die Bereitstellung von netzdienlichen und -stabilisierenden Leistungen durch das Elektrofahrzeug im Rahmen des bidirektionalen Ladens oder die darauf basierende umfassendere, optimierte Nutzung von Grünstrom durch das Gesamtstromnetz“, so die Partner weiter.

„Gemeinsam mit E.ON werden wir das Auto auch zu einem intelligenten Element im Smart Home machen. Das bringt mehr Balance im privaten Energieökosystem bei geringeren Kosten, einem verbesserten CO2-Footprint und wir ermöglichen zukünftig die smarte Einbindung in den Energiemarkt“, sagt Frank Weber, Mitglied des Vorstandes der BMW AG.

