Sunwoda bezieht Separatoren-Folien von SK-Tochter

Das südkoreanische Unternehmen SK IE Technology (SKIET) hat sich mit dem chinesischen Batteriehersteller Sunwoda auf eine Belieferung mit Separatoren für Akkus von Elektroautos verständigt. Dabei geht es zunächst um China, später soll auch die Belieferung in Europa erfolgen.

Konkret soll SKIET laut der nun unterzeichneten Absichtserklärung Sunwoda zunächst mit Separatoren aus seinem Werk im chinesischen Changzhou versorgen. Hier ist der Aufbau einer „mittel- bis langfristigen strategischen Zusammenarbeit“ für E-Auto-Batterien geplant. Bisher hat SKIET bereits Separatoren für IT- und Elektronikprodukte an die Sunwoda-Gruppe geliefert, der aktuelle Deal ist aber die erste „groß angelegte Lieferung von EV-Batterieseparatoren an einen chinesischen EV-Batteriehersteller“, so SKIET.

Später soll die Zusammenarbeit auch auf Europa ausgedehnt werden. SKIET hatte 2021 sein erstes Separator-Werk in Polen eröffnet. SKIET erwägt zudem den Eintritt in den nordamerikanischen Markt, um von den dortigen Subventionen zu profitieren. Nähere Informationen zu diesen Überlegungen nennt die SK Group in der Mitteilung aber noch nicht.

Sunwoda liefert seine Batterien unter anderem an Geely, Dongfeng, SAIC, Volvo Cars und Volkswagen – dabei geht es aber in der Regel um Modelle, die nicht in Europa verkauft werden. Hierzulande ist Sunwoda etwa als Zelllieferant für die Batterien des Dacia Spring bekannt. Laut der Mitteilung bereitet sich Sunwoda „aktiv auf den Eintritt in den europäischen Markt vor, unter anderem mit dem Bau einer Batteriefabrik in Ungarn“. Dort dürften dann auch die Separator-Folien aus dem polnischen SKIET-Werk verarbeitet werden. Derzeit verfügt das Unternehmen über eine jährliche Batterieproduktionskapazität von 40 GWh und plant, diese bis 2025 auf 138 GWh zu erhöhen.

skinnonews.com