„Bidirectional Charging is the Future“ – Christian Adolph von Webasto Charging Systems

Welche Vor- und Nachteile jeweils bidirektionale AC- und DC-Lösungen bieten, führte Christian Adolph, Manager Product Portfolio – Charging Systems bei Webasto Group, den Zuschauern unserer Online-Konferenz vor Augen.

Sein Credo: Auch wenn Webasto derzeit eine AC-Lösung verfolgt, ist der Wettbewerb zwischen den beiden Technologien noch lange nicht entschieden. Die technischen Unterschiede hängen mit den sogenannten Netzanschlussbedingungen zusammen. Während die vorgegebenen Netzschutz-Funktionen beim Gleichstrom-Laden vom Ladegerät abgedeckt werden, übernimmt bei AC-Lösungen auch der Onboard-Charger im Fahrzeug einen Teil dieser Aufgaben, weswegen eine solche bidirektionale Lösung komplexer ist.

Ein aus Adolphs Sicht wichtiger Punkt ist, dass AC-Wallboxen jedoch günstiger sind und somit mehr Menschen Zugang hätten. Bei den Herstellern ergibt sich laut dem Webasto-Manager ein gemischtes Bild. Deutsche E-Autobauer setzten derzeit noch auf DC-Ladelösungen, während sich beispielsweise Hersteller in den USA eher auf AC fokussieren. Der Wettbewerb sei also somit noch nicht entschieden. Eine DC-Wallbox für das bidirektionale Laden wird es dennoch von Webasto in nächster Zeit nicht geben.