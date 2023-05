Bremen: BSAG beschafft 35 eCitaro G und 15 E-Busse von Irizar

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) beschafft 50 weitere Elektrobusse. Mercedes-Benz (EvoBus) hat von der BSAG einen Auftrag über 35 vollelektrische Gelenkbusse eCitaro G erhalten. Weitere 15 E-Busse des Typs iebus18 kauft die BSAG beim spanischen Hersteller Irizar.

Die Finanzierung der 50 neuen E-Gelenkbusse hatte der Bremer Senat im Juli 2022 freigegeben. Seinerzeit hieß es, dass die bewilligten Fahrzeuge bis 2025 auf der Straße sein sollen. Der eCitaro G galt bereits damals als möglicher Kandidat, da sich die BSAG bei den 20 elektrischen Solobussen, die seit 2022 in Bremen eingesetzt werden, für die Zwölf-Meter-Version des eCitaro entschieden hatten.

Es kommen aber nicht alle 50 E-Gelenkbusse von der Daimler-Truck-Tochter EvoBus, sondern 35 Einheiten. Diese erhalten die neueste „NMC-3-Battereitechnologie“, wie Daimler Truck mitteilt. Dabei handelt es sich um Lithium-Ionen-Batterien mit verbesserter Zellchemie (NMC: Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid) und einem modularen Aufbau der Batteriebestückung, „deren enorme Leistungsfähigkeit eine große Reichweite ohne Zwischenladung ermöglicht“. Konkret sind bei den BSAG-Bussen sieben der 98,3 kWh großen Batteriepakete verbaut, womit sich je Fahrzeug ein Energiegehalt von 686 kWh (490 kWh netto) ergibt. Die „zuverlässige Reichweite“ über die gesamte Lebensdauer hinweg gibt Daimler Truck mit 220 Kilometern an. Das soll die tägliche Fahrleistung im BSAG-Linienverkehr abdecken.

Die Aufladung erfolgt über fünf fest installierte Depot-Ladesysteme mit jeweils 150 kW Leistung, die von Mercedes-Benz im Rahmen eines früheren Liefervertrags bereits auf dem Betriebshof der BSAG installiert wurden. Die Ladeinfrastruktur inklusive der Serviceleistungen ergänzen mehrere mobile Werkstattlader à 40 kW, die ebenfalls von Mercedes-Benz geliefert worden sind. Die BSAG hatte aber wie berichtet bereits angekündigt, den Betriebshof in Blumenthal für Elektromobilität umzurüsten und zu modernisieren.

Neben den elektrischen Gelenkbussen von EvoBus hat die BSAG auch einen Liefervertrag über 15 Fahrzeuge des spanischen Herstellers Irizar unterzeichnet. Der iebus18 kommt auf vergleichbare Abmessungen und Leistungsdaten. Mit 18 Metern Länge und 2,55 Metern Breite entsprechen beide Modelle den üblichen Maßen für Gelenkbusse. Der Irizar ist mit 3,30 Metern zehn Zentimeter flacher als der eCitaro G.

Bei der Fahrgastkapazität (34 Sitze, vier Klappsitze und 75 Stehplätze im eCitaro G sowie mehr als 30 Sitzplätze und 73 Stehplätze im iebus18), Leistung (250 kW im eCitaro G, 233 kW im iebus18) und der Reichweite („mindestens“ 220 Kilometer im eCitaro G, 220 bis 250 Kilometer im iebus18) liegen beide Modelle ebenfalls auf einem vergleichbaren Niveau.

„50 weitere E-Busse sorgen bald für saubere Mobilität in Bremen. Diese Anschaffung ist nicht nur für die Verkehrswende essenziell, sondern trägt auch dazu bei, dass wir in Bremen unsere Klimaziele erreichen“, sagt Maike Schaefer, Bremens Mobilitätssenatorin und BSAG-Aufsichtsvorsitzende. „Damit machen wir den nächsten Schritt auf unserem Weg in eine Zukunft mit weniger Lärm und sauberer Luft. Diese Busse sind eine lohnende Investition in die Lebensqualität in unserer Stadt.“

„Mit EvoBus und Irizar haben wir zwei Unternehmen als Lieferanten gewonnen, die in der E-Mobilität führend sind“, ergänzt der Technische Vorstand der BSAG, Thorsten Harder. „Diese Gelenkbusse sind nicht nur sauber, weil lokal emissionsfrei, sie sind zudem komfortabel und leise. Die Busse haben darüber hinaus für unser Unternehmen einen hohen Mehrwert und sind gleichermaßen Perspektive.“

Die gesamte Busflotte der BSAG soll bis zum Jahr 2033 auf emissionsfreie Antriebe umgestellt sein.

