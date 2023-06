Vestas integriert 100 VW ID. Buzz Cargo in Serviceflotte

Der Windkraftanlagen-Hersteller Vestas hat mehr als 100 VW ID. Buzz Cargo geordert und die ersten Exemplare aus dieser Bestellung bereits im Februar 2023 in Betrieb genommen. Sie werden für den Service und die Wartung von Vestas-Windenergieanlagen in Dänemark und Norddeutschland eingesetzt.

Neben der Einflottung des ID. Buzz Cargo in die Vestas-Serviceflotte haben Vestas und Volkswagen Nutzfahrzeuge eine darüber hinaus gehende Partnerschaft angestoßen. Konkret wollen die beiden Seiten „künftig bei elektrifizierten Transportlösungen zusammenarbeiten, um die Dekarbonisierung der Vestas-Serviceflotte weiter zu beschleunigen“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt.

Der ID. Buzz Cargo basiert bekanntlich auf der Pkw-Version ID. Buzz, was einige Spezifika im Transporterbereich mit sich bringt. Denn in der Regel ist es andersherum: Die Pkw-Versionen basieren auf den Transportern. Der ID. Buzz Cargo wartet aus diesem Grund mit einer erhöhten Langstreckentauglichkeit und Ladeleistung auf, offenbart dafür aber an anderen Stellen Schwächen. Die Details haben wir jüngst in unserem Fahrbericht aufgearbeitet.

Doch zurück zu Vestas. Der Windkraftanlagen-Hersteller gibt an, in den kommenden Monaten auch die Serviceflotten in weiteren europäischen Märkte wie Frankreich und Spanien um Elektro-Fahrzeuge zu ergänzen. In Nordamerika hat Vestas bereits kürzlich über 300 Exemplare des E-Pickups F-150 Lightning bestellt. Laut Unternehmensangaben ist Vestas mit 164 GW installierten Windenergieanlagen in 87 Ländern präsent.

Christian Venderby, Executive Vice President, Service bei Vestas, kommentiert: „Bei Vestas haben wir uns verpflichtet, bis 2030 in unseren eigenen Betrieben, ohne den Einsatz von Kompensationen, klimaneutral zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir nicht nur unsere heutigen Geschäftsabläufe dekarbonisieren, sondern diesen Anspruch auch unter Annahmen der Skalierbarkeit unseres Servicebusinesses aufrechterhalten. Partnerschaften mit Branchenführern wie Volkswagen Nutzfahrzeuge sind von entscheidender Bedeutung, um diesem Anspruch der nachhaltigen Skalierbarkeit gerecht zu werden. Wir sind stolz darauf, in Zusammenarbeit, ein dekarbonisiertes Servicegeschäft aufzubauen, das mit der Energiewende wachsen kann.“

VWN-CEO Carsten Intra betont, dass sein Unternehmen mit seinen Fahrzeugen und Diensten für eine nachhaltige, klimafreundliche Mobilität einen wichtigen Baustein für die Arbeit von Vestas biete. „Gleichzeitig lernen wir viel in der Kooperation über die Anforderungen an unsere Fahrzeuge. Vestas, 2022 als nachhaltigstes Unternehmen der Welt von Corporate Knights ausgezeichnet, ist somit ein idealer Partner für uns.“

vwn-presse.de