Shell Recharge: Die Stimmen der E-Fahrzeugfahrer im Fokus des EV-Driver-Reports

Um den Übergang zur Elektromobilität weiter voranzutreiben, setzt Shell Recharge bereits zum 4. Mal auf die Kraft der Daten. In dem umfangreichen EV-Driver-Report werden die Erfahrungen, Einschätzungen, Herausforderungen und Wünsche von E-Fahrzeugfahrern genauestens unter die Lupe genommen.

In diesem Jahr haben sich eine beeindruckende Anzahl von ca. 25.000 Fahrern aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Großbritannien an der Umfrage beteiligt. Diese umfangreiche Datengrundlage ermöglicht es, fundierte Erkenntnisse über den Status quo der Elektromobilität zu gewinnen und gleichzeitig zukunftsweisende Impulse für eine verbesserte Adaption zu setzen.

Die Ergebnisse der Umfrage liefern wichtige Erkenntnisse darüber, wie die Bedürfnisse der E-Fahrzeugfahrer besser erfüllt werden können:

E-Autofahrer sind bereit, für mehr Komfort und Zugang zu öffentlichen Ladestationen zu bezahlen. Die Umfrage zeigt, dass 47 % der befragten E-Fahrzeugbesitzer bereit sind, höhere Kosten für Ladedienste zu akzeptieren, um ihre Fahrzeuge bequem und zuverlässig aufladen zu können. Dieses Verständnis ermöglicht es, die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen und mit intelligenten Diensten zu optimieren. Mit der Shell Recharge Ladekarte haben E-Mobilisten bereits Zugang zu über 500.000 Ladepunkten europaweit und können mit der Verwendung von nur einer Karte, einem Konto und einer Zahlungsmethode im gesamten Netzwerk ein unkompliziertes Ladeerlebnis haben. Für Geschäfts- und Flottenkunden ermöglicht die Shell Card darüber hinaus einfache Abrechnungsvorgänge, auch für Mischflotten. E-Dienstwagenfahrer bevorzugen öffentliche Ladestationen besonders stark. 50 % von den Befragten erhielten eine Ladekarte von ihrem Arbeitgeber, verglichen mit nur 11 % der Privatwagenfahrer. Der Bedarf nach mehr öffentlichen Ladestationen bleibt konstant, da immer weniger Menschen die Möglichkeit haben, ihre Fahrzeuge zu Hause zu laden. Die Umfrage zeigt, dass immer mehr E-Fahrzeugbesitzer auf öffentliche Ladestationen angewiesen sind, da sie entweder keine private Lademöglichkeit haben (betrifft 44 % der befragten E-Fahrer) oder unterwegs aufladen müssen. Dieses wachsende Bedürfnis nach öffentlicher Ladeinfrastruktur bestärkt Shell darin, das Ladenetzwerk kontinuierlich auszubauen. Mit über 30.000 öffentlichen Ladepunkten weltweit an Shell-Tankstellen, an Straßenstandorten, Mobilitätshubs und Zielen wie Supermärkten stellt Shell bereits umfassende Lademöglichkeiten bereit. Doch das ist nur der Anfang: Bis 2025 sollen weltweit mehr als 70.000 öffentliche Ladepunkte von Shell betrieben werden, und bis 2030 wird angestrebt, sogar 200.000 Ladepunkte zur Verfügung zu stellen. Orte mit Zugang zu Ladestationen werden beim Einkaufen und Reisen bevorzugt, was ein Standortvorteil für den Einzelhandel sein kann. Die Umfrage zeigt, dass E-Mobilisten bei der Wahl ihrer Einkaufs- und Reiseziele zunehmend auf Orte mit Zugang zu Ladestationen achten. Dies eröffnet Unternehmen im Einzelhandel die Chance, sich durch die Bereitstellung von Lademöglichkeiten als attraktive Standorte zu positionieren und neue Kunden anzuziehen. So arbeitet Shell bereits schon heute mit der REWE Group in Deutschland zusammen, um in den kommenden Jahren an 400 REWE und Penny Supermärkten Ladeinfrastruktur zu errichten, die zu 100 Prozent mit Grünstrom versorgt werden.









Möchten Sie mehr spannende Erkenntnisse über die Bedürfnisse der E-Fahrzeugfahrer erfahren? Laden Sie den diesjährigen EV-Driver-Report auf der Shell Recharge Webseite herunter und entdecken Sie detaillierte Informationen zu den Ergebnissen der Umfrage. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Flotte optimal auf die Elektromobilität vorbereiten können und nutzen Sie die Chance, von den Erkenntnissen und Lösungen von Shell Recharge zu profitieren.

Mit den Erkenntnissen aus dem EV-Driver-Report ist Shell Recharge bestens gerüstet, um die Anforderungen und Wünsche der E-Fahrzeugfahrer zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Mit fortschrittlichen Ladeinfrastrukturlösungen und wachsendem öffentlichen Ladenetzwerk mit über 500.000 Ladestationen in ganz Europa, steht Shell Recharge bereit, um die Ladeerfahrungen für E-Fahrzeugbesitzer bequemer und zugänglicher zu machen.

Zum Report (PDF)

shellrecharge.com

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!