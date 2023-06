Quantron startet B-Finanzierungsrunde / Fokus auf Nordamerika

Quantron will sich zunehmend global orientieren und wendet sich mit einer nun eingeleiteten B-Finanzierungsrunde an US-amerikanische und kanadische Investoren. Konkret strebt das Unternehmen eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 200 bis 250 Millionen Euro und eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro an.

Quantron will bekanntlich mit einer Plattform-Strategie den Straßengütertransport elektrifizieren – allen voran mithilfe von Brennstoffzellen-Trucks und einem ganzen Ökosystem drumherum. Nach eigenen Angaben verzeichnet das Augsburger Unternehmen starkes Interesse von strategischen Investoren und Geldgebern aus dem Energiebereich. Wann die B-Finanzierungsrunde abgeschlossen sein soll, präzisiert Quantron nicht.

Interessant ist, dass die letzte Runde noch nicht allzu lange her ist: Im September 2022 schloss Quantron eine A-Finanzierungsrunde in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro ab. Zu den Investoren gehörten seinerzeit unter anderem der deutsche Maschinen- und Anlagenbauer Neuman & Esser sowie der kanadische Brennstoffzellen-Technologiekonzern Ballard Power Systems. Zuvor gab es bereits Seed-Runde mit Abschluss im März 2021.

Im Kontext der nun folgenden B-Runde betont der Systemanbieter die große Rolle, die USA und Kanada in der künftigen Geschäftsstrategie spielen sollen. Bereits im Oktober 2022 hatte Quantron eine Niederlassung in den USA gegründet, die sich auf Wasserstofflösungen für den Langstreckenverkehr konzentriert. Anfang Mai diesen Jahres folgte dann die Präsentation eines H2-Lkw der US-Klasse 8 für den US-Markt auf der Advanced Clean Transportation Expo im kalifornischen Anaheim.

Quantron gibt nun zudem bekannt, dass das angekündigte Joint Venture mit Goldstone Technologies ins Leben gerufen worden ist. Finanz- oder Beteiligungsdetails zum Gemeinschaftsunternehmen namens Roqit sind nicht bekannt. Quantron gibt aber an, dass sich dieses auf Kanada und die USA fokussieren solle und dort den Aufbau einer KI-gestützten Flotte und einer emissionsfreien Plattform zum Ziel habe. Roqit sei ein wichtiges Standbein für Quantrons nordamerikanische QaaS-Kapazität, heißt es. Für Nordamerika soll das Ökosystem die Komponenten Flottenmanagement, Insurance-as-a-Service, Wasserstoffwirtschaft, Treibhausgasbilanzierung (THG-Quoten) und Data Insights umfassen.

Quantron bezeichnet die Expansionsabsichten als kohärent mit seinem Ziel, „ein globaler Marktführer für H2-Fahrzeuge zu werden und ein OEM-unabhängiges Ökosystem anzubieten“. Die Auslieferung von FCEV-Fahrzeugen ist für Anfang 2024 sowohl in Europa als auch in Nordamerika vorgesehen.

„Quantron hat ein starkes Ökosystem für Quantron-as-a-Service mit unserem US Class 8 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw und der FirstElement Fuel Wasserstoff-Liefer- und -Vertriebsallianz aufgebaut“, äußert Michael Perschke, Global-CEO der Quantron AG. (…) Quantrons FCEV-Ansatz biete mehr Reichweite, Skalierbarkeit und eine unterstützende Infrastruktur. „Dieser Bedarf wird mit den jüngsten Ankündigungen von Schadstoffnormen für schwere Nutzfahrzeuge und sauberen emissionsfreien Technologien noch weiter wachsen. Wir freuen uns, dass wir diesen Bedarf decken können.“

