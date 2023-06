eMobility update: BASF eröffnet Kathodenmaterial-Fabrik / BMDV Lade-Förderprogramm / Giga Mexico

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Das sind die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität: Zwei neue Lade-Förderprogramme in Deutschland ++ Tesla drückt bei Giga Mexico aufs Tempo ++ BASF eröffnet Kathodenmaterial-Fabrik ++ Metro erhält E-Lkw von Volta Trucks ++ Und Werbeverbote für Toyota und Hyundai ++

#1 – BMDV startet neue Lade-Förderprogramme

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat im Rahmen der Ladeinfrastruktur-Konferenz seines Ministeriums gestern in Berlin zwei neue Förderprogramme angekündigt. Ein Programm konzentriert sich auf die Förderung der Eigenstromversorgung beim Laden in privaten Wohngebäuden.

#2 – Eröffnet Tesla Giga Mexico Anfang 2025?

Tesla will seine neue Fabrik in Mexiko angeblich schon im ersten Quartal 2025 in Betrieb nehmen. Laut einem chinesischen Medienbericht hat Tesla diesen Zeitpunkt gegenüber mehreren chinesischen Zulieferern genannt.

#3 – BASF eröffnet Kathodenmaterial-Fabrik

BASF hat seine Kathodenmaterial-Fabrik im brandenburgischen Schwarzheide eingeweiht. Die Anlage ist nach Angaben von BASF für die nächsten Jahre ausverkauft und soll Produkte hervorbringen, die auf die spezifischen Anforderungen von Zellherstellern und Automobilherstellern in Europa zugeschnitten sind.

#4 – Metro erhält fünf E-Lkw von Volta Trucks

Das Großhandelsunternehmen Metro wird in Deutschland noch in diesem Jahr fünf Elektro-Lkw des schwedischen Herstellers Volta Trucks einflotten. Der erste Volta Zero mit 16 Tonnen Gesamtgewischt wird ab August am Metro-Depot im nordrhein-westfälischen Neuss eingesetzt.

#5 – Und Werbeverbote für Toyota und Hyundai

Die britische Werbeaufsicht hat zwei Elektroauto-Kampagnen von Toyota und Hyundai verboten. Die Hersteller hatten ihre Elektroautos mit Angaben zur Schnellladefähigkeit beworben, die laut der Behörde so pauschal nicht getroffen werden dürfen.

