Volkswagen investiert in sein CAMS-Ladenetz in China

Der Volkswagen-Konzern kündigt an, zusammen mit FAW-Volkswagen zusätzliche 800 Millionen Yuan (rund 10 Millionen Euro) in sein chinesisches Ladeinfrastruktur-Joint-Venture CAMS zu investieren, um den Aufbau von Schnellladern in China zu beschleunigen.

Bis 2025 plant Volkswagen, in China 17.000 CAMS-Schnellladepunkte zu installieren. Zur Orientierung: Im Juni 2023 umfasste das CAMS-Netzwerk in China 1.250 öffentliche Ladestandorte mit 10.950 Ladepunkten. Diese verteilen sich einer Unternehmensmitteilung zufolge auf 180 Städte und bedienen zurzeit „mehr als 2 Millionen registrierte Nutzer“. In den vergangenen zwölf Monaten ist das Netz bereits stark gewachsen. Bei der letzten Zwischenbilanz vor einem Jahr waren es noch 490 Standorte und rund 4.000 Ladepunkte weniger als jetzt.

Der nun angekündigte 800-Millionen-Yuan-Invest steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher – einschließlich kartellrechtlicher – Genehmigungen. Das 2019 ins Leben gerufene Ladeinfrastruktur-Joint-Venture CAMS bietet neben dem öffentlichen Netz auch Ladeoptionen für Zuhause und sogenannte Destination Charger.

Zusammen mit der Geldspritze macht die Volkswagen Group China publik, zudem mit CAMS bei einem Pilotprojekt zum smarten Laden der Kategorie V1G in der Region Peking-Tianjin-Hebei mitzuwirken. Dabei kooperiert der Anbieter unter anderem mit dem State Grid Vehicle Network. Die erste Phase des Projekts unter Einbeziehung von 2.400 Kunden läuft von Juli 2023 bis Juni 2024.

„Wir wollen unseren Kunden nicht nur fortschrittliche Elektrofahrzeugprodukte anbieten, sondern auch maximalen Komfort bei der Elektromobilität gewährleisten. Deshalb investieren wir gemeinsam mit unserem Lade-Joint-Venture in den Aufbau eines landesweiten Ladenetzes, um das Kundenerlebnis kontinuierlich zu verbessern und einer großen Zahl chinesischer Kunden komfortable und bequeme Elektromobilität zu bieten“, teilt die Volkswagen Group China mit.

