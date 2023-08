Südkorea: KG Mobility soll gemeinsames Zellenwerk mit BYD erwägen

Das Ssangyong-Nachfolgeunternehmen KG Mobility verhandelt nach Informationen einer koreanischen Zeitung mit BYD über den Bau einer gemeinsamen Batteriezellenfabrik in Südkorea. KG Mobility hat die Pläne offenbar im Grundsatz bestätigt, es müsse aber noch über Details wie den Standort und die Kapazität entschieden werden, heißt es.

Wie die „The Korea Economic Daily“ berichtet, soll im Januar 2025 mit der Serienproduktion in der neuen Fabrik begonnen werden. Dabei beruft sich das Blatt auf Informationen von Brancheninsidern. Bei dem Projekt würde es sich um die erste gemeinsame Fabrik eines ausländischen Batteriezellenherstellers mit einem lokalen Autobauer in Südkorea handeln. Branchenquellen zufolge soll die Fabrik voraussichtlich in der Nähe des KG-Mobility-Werks in Pyeongtaek, etwa 80 Kilometer südwestlich von Seoul, errichtet werden.

KG Mobility plant den Einbau der LFP-Batterien von BYD in seinen zweiten Stromer, das E-SUV Torres EVX, das im September auf den koreanischen Markt kommen und später auch außerhalb Südkoreas angeboten werden soll. Der Autohersteller will die BYD-Batterien laut dem neuen Bericht auch in zwei künftigen Modellen zum Einsatz bringen: einem E-Pickup mit dem Codenamen O100EV, der 2025 vorgestellt werden soll, und einem großen E-SUV mit dem Codenamen SUV-F100EV.

Der südkoreanische Autohersteller Ssangyong heißt seit dem Frühjahr KG Mobility. Hintergrund der Namensänderung ist die Übernahme des koreanischen Autobauers durch den heimischen Mischkonzern KG. Auf den Markt hat das Unternehmen bereits den Korando e-Motion. Wie beim Torres EVX handelt es sich um einen BEV-Ableger des entsprechenden Verbrennermodells. Das Unternehmen plant zudem drei weitere Elektromodelle, konkret die beiden oben genannten Modelle O100EV und F100EV sowie ein kompaktes SUV namens KR10EV. Für diese entwickelt KG aber eine eigene E-Auto-Plattform.

Zum BYD-Akku für den Torres EVX ist bisher bekannt, dass dieser 73,4 kWh Energiegehalt haben und eine WLTP-Reichweite von rund 500 Kilometern gewährleisten soll. KG Mobility und BYD sollen bereits seit 2021 gemeinsam an der Entwicklung von Batterien arbeiten.

kedglobal.com