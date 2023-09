Dräxlmaier weiht Batteriemontage in Leipzig ein

Der deutsche Automobilzulieferer Dräxlmaier hat in Leipzig sein neues Werk zur Fertigung von Hochvolt-Batteriesystemen eröffnet. Dort werden die 800-Volt-Batteriesysteme für den rein elektrischen Porsche Macan gefertigt, der bei Porsche Leipzig vom Band laufen wird.

Mit der Eröffnung des Werks in Leipzig erweitert Dräxlmaier sein Produktionsnetzwerk in Deutschland auf insgesamt drei Batteriewerke. Bestehende Standorte sind Landau an der Isar und Sachsenheim bei Stuttgart. Die Eröffnung in Leipzig verzögerte sich deutlich. Richtfest hatte der bayerische Zulieferer bereits im Oktober 2020 gefeiert. Seinerzeit hieß es noch, dass die Montage der Batteriesysteme in der 28.000 Quadratmeter großen Halle unweit des Porsche-Werks im Leipziger Norden bereits im Juli 2021 beginnen solle.

Die Verzögerung bei der Inbetriebnahme der Batterie-Montage entspricht weitgehend der Verspätung, mit der auch der E-Macan von Porsche auf den Markt kommt. Der ursprünglich für 2022 vorgesehene 800-Volt-Stromer von Porsche, der auf der neuen Elektro-Plattform PPE aufbaut, wird bekanntlich erst 2024 in den Handel gehen – wegen Verzögerungen bei der Software. Zur Batterie ist bekannt, dass diese mit einer Gesamtkapazität von rund 100 kWh aufwarten und aus zwölf Modulen mit prismatischen Zellen bestehen wird. Das Mischungsverhältnis von Nickel, Kobalt und Mangan der Zellen beträgt 8:1:1.

In Dräxlmaiers Unternehmensmitteilung zur Werkseinweihung ist von der Verzögerung freilich keine Rede. Auch zum Output oder dem Investitionsvolumen gibt es keine Angaben. Vice-Chairman und CEO Stefan Brandl äußerte in seiner Ansprache lediglich, dass die Dräxlmaier Group auf innovative technologische Lösungen für die Mobilität von morgen setze. „Neben zahlreichen weiteren Innovationen rund um die Elektrifizierung des Antriebsstrangs fertigen wir Batteriesysteme für anspruchsvolle Premium-Fahrzeuge – eine Schlüsselkomponente der Elektromobilität. Der Standort Leipzig ist deshalb eine wichtige Säule in unserem Produktionsnetzwerk.“

Dräxlmaier gehört zu den Pionieren im Batteriesystem-Sektor. Bereits 2009 richtete der Automobilzulieferer mit Hauptsitz im bayerischen Vilsbiburg ein entsprechendes Geschäftsfeld ein. „In unserem neuen Werk setzen wir das Prinzip der Industrie 4.0 konsequent um. Dank einer hochautomatisierten Produktion entsteht hier in Leipzig ein leistungsstarkes 800-Volt-Batteriesystem unter höchsten Qualitätsanforderungen“, unterstreicht CEO Jan Reblin, der in dieser Position vor knapp einem Jahr in die Fußstapfen von Franz Haslinger trat.

Die enge Bande mit Porsche besteht übrigens schon länger. Die Bayern fertigen aktuell bereits das Batteriesystem für den Porsche Taycan und liefern es einbaufertig an das Porsche-Werk Zuffenhausen. Gleiches ist nun mit der Produktion des E-Macan in Leipzig geplant. Der Zulieferer ist davon unabhängig bereits seit 2004 in Leipzig aktiv: In dem bestehenden Produktionswerk werden Interieursysteme und Bordnetze für Porsche gefertigt.

