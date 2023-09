Audi eröffnet fünften Charging Hub in München

Audi hat einen weiteren seiner eigenen Schnelllade-Standorte in Betrieb genommen. Der neue Standort im Münchner Stadtteil Obersendling ist der inzwischen fünfte Audi Charging Hub und der dritte in Deutschland.

Der Standort verfügt über vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit bis zu 320 kW Leistung. Anders als in Nürnberg und Zürich hat sich Audi hier gegen eine zusätzliche Lounge im Obergeschoss entschieden und stattdessen ähnlich zu den Charging Hubs in Berlin und in Salzburg eine einfachere Version umgesetzt – aus gutem Grund.

Denn der Charging Hub befindet sich im Süden Münchens „in einem Wohngebiet mit attraktiven Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés sowie Sport- und Freizeitangeboten“. Sprich: Anders als etwa in Nürnberg (auf dem Messeparkplatz an der Autobahn gelegen) geht Audi davon aus, dass sich die Kunden hier während des Ladevorgangs nicht im oder am Auto aufhalten, sondern in der Umgebung.

„Mit dem mittlerweile fünften Audi charging hub definieren wir einen neuen Leistungsstandard für das Laden im städtischen Wohngebiet“, sagt Bastian Geretshauser, Projektleiter Audi Charging Hub München. „Alle Fahrzeugmarken sind auch an diesem Audi Charging Hub willkommen.“

Mit einem Elektro-Audi gibt es aber Vorteile beim Preis, hier werden 0,35€/kWh berechnet. Fremd-Lader zahlen ad hoc 0,50€/kWh per Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Jene 50 Cent zahlen übrigens auch die Kunden anderer VW-Marken, die über den jeweiligen Ladedienst ihrer Marke die Audi-Standorte nutzen können. Die Audi Charging Hubs gehören zu dem im Mai eingeführten „Selected Partner Network“ – wie bei Ionity .

Das Stromnetz in dem Münchner Wohngebiet sollen die vier Schnelllader übrigens kaum belasten, denn auch der neue Charging Hub verfügt über Puffer-Batterien in den sogenannten „Power Cubes“, die aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien ehemaliger Forschungsfahrzeuge bestehen. „Dank dieser Zwischenspeicherung erzielen wir eine Energiemenge von beeindruckenden 1,05 Megawattstunden“, erklärt Geretshauser. „Rein theoretisch könnten wir damit 60 Fahrzeuge ohne Unterbrechung laden, bevor die Ladeleistung langsam abnimmt.“

audi-mediacenter.com