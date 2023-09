Nordamerika: Hilton nimmt Tesla 20.000 Universal-Wallboxen ab

Die Hotelkette Hilton baut ihre seit Jahren bestehende Ladeinfrastruktur-Kooperation mit Tesla massiv aus. An 2.000 Hilton-Hotels in den USA, Kanada und Mexiko werden ab Anfang 2024 insgesamt bis zu 20.000 Exemplare des neuen Universal Wall Connector von Tesla installiert.

Die Zusammenarbeit zwischen der Hotelkette und dem US-Elektroautobauer besteht bereits seit 2015. Nun will Hilton einer Konzernmitteilung zufolge „das größte Netzwerk zum Aufladen von Elektrofahrzeugen über Nacht in der Hotelbranche“ schaffen. Der dafür vorgesehene AC-Lader von Tesla kann via Adapter mit allen Elektroautos genutzt werden. In jedem der ausgewählten Hotels will Hilton mindestens sechs der Tesla-Ladegeräte installieren. Im Schnitt sind es zehn Lader pro Standort.

Tesla hatte seinen Universal Wall Connector für den nordamerikanischen Markt Mitte August herausgebracht. Hilton ist nun der erste bekannt gewordene Abnehmer des Geräts. Die Wallbox ähnelt einem normalen Tesla-Ladegerät für die Wandmontage, verfügt aber über einen integrierten J1772-Adapter. Ansonsten bleiben alle Spezifikationen gleich: Das Gerät hat entsprechend eine Leistung von 11,5 kW und wird mit einem etwa sieben Meter langen Kabel geliefert.

Hilton bezeichnet seine vielfach entlang von Autobahnen und in wichtigen städtischen Gegenden gelegenen Standorte als „einzigartig geeignet“, um Reisenden auf Langstrecken im großen Umfang einen Ladezugang zu bieten. Dieser ist offenbar immer gefragter: „Reisende suchen zunehmend nach Ladestationen für Elektroautos, wie die stetig wachsende Zahl der Suchanfragen auf Hilton.com nach Hotels mit Lademöglichkeiten zeigt“, konstatiert die Hotelkette. Und: Im Jahr 2023 habe das Suchattribut für Ladestationen auf der Website das bisher schnellste Wachstum verzeichnet und sei vom vierten auf den zweiten Platz bei der Umwandlung von Suchanfragen in Aufenthalte geklettert. Anders ausgedrückt: Vorhandene AC-Lader werden zunehmend zu einem schlagenden Argument.

„Wir bei Hilton sind bestrebt, die sich ändernden Bedürfnisse unserer Gäste zu erfüllen (…)“, bekräftigt Matt Schuyler, Chief Brand Officer bei Hilton. „Durch diese erweiterte Vereinbarung mit Tesla verändern wir die Landschaft der universellen Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Nordamerika in unglaublich kurzer Zeit erheblich. In der gesamten Familie der preisgekrönten Hilton-Marken wird dieses Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge unseren Gästen einen noch größeren Wert bieten, da sie die dringend benötigte Möglichkeit haben, über Nacht an noch mehr Orten zu laden.“

Für Tesla ergreift Rebecca Tinucci, Senior Director of Charging Infrastructure, das Wort: „Eine der wichtigsten Prioritäten von Tesla Charging ist die Installation kostengünstiger, bequemer AC-Ladestationen überall dort, wo Elektrofahrzeuge länger als ein oder zwei Stunden geparkt werden. (…) Wir gratulieren Hilton für seine Vorreiterrolle in diesem Bereich und freuen uns darauf, dieses wichtige Programm gemeinsam mit anderen Branchenführern weiter voranzutreiben.“

Die Hilton-Gruppe unterhält annähernd 7.300 Hotels in 123 Ländern und Territorien, wobei diese nicht nur unter Hilton, sondern auch unter anderen Hotelmarken der Gruppe firmieren. Ladeanschlüsse für Elektroautos bieten laut Konzernangaben gegenwärtig etwa 1.850 Hotels weltweit.

