eMobility update: Xpeng bringt Elektro-Van / Netzintegration von Elektroautos / Neues Tesla Center

Willkommen zu einem neuen „eMobility update“ mit den wichtigsten Meldungen zur Elektromobilität. Heute beschäftigen wir uns unter anderem mit einem neuen Elektro-Van aus China und den großen HPC-Plänen von Aral in Deutschland. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Bosch Mobility!

#1 – ChargeScape – Netzintegration von Elektroautos

BMW, Ford und Honda schließen sich in Nordamerika zusammen, um ein Joint Venture namens ChargeScape zu gründen. Die kostengünstige Plattform zur Netzintegratiion der Elektromobilität soll Energieversorger mit Autobauern und deren Elektroauto-Kunden in den USA und Kanada verbinden. Das Gemeinschaftsunternehmen wird von den drei Autoherstellern zu gleichen Teilen gehalten, also jeweils zu einem Drittel.

#2 – Neues Tesla-Center in Brebach-Fechingen

Auch im Saarland gibt es nun ein Tesla-Center – und zwar im Saarbrücker Stadtteil Brebach-Fechingen. Auf rund 1.600 Quadratmetern erhalten lokale Kunden und Interessenten an der Kurt-Schumacher-Straße 30a dadurch Zugang zu Vertrieb, Fahrzeugwartung und der Auslieferung von Neufahrzeugen.

#3 – Xpeng bringt Elektro-Van X9 auf den Markt

Vans sind wieder in Mode – vor allem elektrische: Xpeng wird bald der nächste chinesische Hersteller sein, der eine solche Familienkutsche im Angebot hat. Der Elektro-Van wird die Modellbezeichnung Xpeng X9 tragen und soll noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen. Aus dem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie kommen nun erste unverhüllte Bilder und technische Eckdaten.

#4 – Aral plant 20.000 HPC-Ladepunkte bis 2030

Aral will in Deutschland bis zum Jahr 2030 insgesamt bis zu 20.000 ultraschnelle Ladepunkte aufbauen. Diese Ankündigung ist Teil eines 10 Milliarden Euro schweren Investitionspakets des Mutterkonzerns BP für das Geschäft in Deutschland bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Mit aktuell mehr als 1.700 Ladepunkten für Pkw betreibt BP unter der Marke Aral Pulse bereits eines der größten HPC-Ladenetze in Deutschland.

#5 – In unter einer Sekunde von 0 auf 100 km/h

In weniger als einer Sekunde aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigen – dieses Kunststück gelang Studierenden der ETH Zürich und der Hochschule Luzern mit ihrem selbstgebauten Elektro-Rennwagen. Der Bolide beschleunigte in nur 0,956 Sekunden von 0 auf 100 km/h und unterbot somit den im September 2022 von einem Team der Uni Stuttgart aufgestellten bisherigen Guinness-Beschleunigungsweltrekord für E-Fahrzeuge.

