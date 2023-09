Münchner Verkehrsgesellschaft nimmt 21 E-Gelenkbusse von MAN entgegen

In München starten in diesen Tagen 21 neue Elektro-Gelenkbusse für die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in den Linienbetrieb. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung 100 Prozent Elektromobilität, so die MGV.

Es handelt sich um die 21 vor rund einem Jahr bestellten MAN Lion’s City E Gelenkbusse. MAN war damals der wirtschaftlich günstigste Anbieter und konnte die Ausschreibung somit für sich gewinnen. Mit den bereits vorhandenen E-Bussen wächst die elektrische Busflotte der MVG auf insgesamt 47 Fahrzeuge an.

„Es handelt sich bei dieser Anzahl um die größte Tranche Elektrobusse, die die MVG bisher geliefert bekommen hat“, erklärt Ingo Wortmann, MVG-Chef und SWM-Geschäftsführer Mobilität.

Die Busse werden zu 62 Prozent gefördert. Das Geld kommt von der Landesregierung München, der oberbayrischen Regierung, dem bayrischen Staatsministerium (Programm zur Luftreinhaltung) sowie dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz im Rahmen des Sondervermögens des „Energie- und Klimafonds“.

Die MAN Lion’s City E sind mit einem Nickel-Mangan-Cobalt-Akku mit 640 kWh ausgestattet und haben eine Reichweite von 250 Kilometern. Verbaut sind die Batterien auf dem Fahrzeugdach. Zudem zeichneten sich die E-Busse „durch einen modernen und neugestalteten Innenraum aus“, schreibt die MGV in ihrer Pressemitteilung. Da der in Dieselbussen verbaute Motorturm entfalle, gäbe es mehr Platz für die hintersten Reihen „und gleichzeitig ein luftigeres Raumgefühl“.

Noch in diesem Jahr werden weitere 14 E-Gelenkbusse des Herstellers Ebusco erwartet, womit die Flotte dann bis Ende des Jahres 61 E-Busse zählen werde. Bis zum Jahr 2035 will die MVG ihren Busverkehr komplett elektrisch betreiben. Wie MAN liefert auch Ebusco 18 Meter lange Gelenkbusse.

Aufträge für insgesamt 71 neue E-Busse, die zwischen dem Frühjahr 2024 und dem Frühjahr 2025 geliefert werden sollen, hatten die Stadtwerke München Anfang August an Daimler Buses, Ebusco und MAN vergeben. Im November 2022 wurde zudem der Busbetriebshof Moosach eröffnet, auf dem momentan bis zu 56 E-Busse geladen werden können.

swm.de