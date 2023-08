Stadtwerke München bestellen insgesamt 71 neue E-Busse

Kurz nachdem Ebusco einen neuen Auftrag aus München über 28 E-Busse bekannt gegeben hat, vermelden die Stadtwerke München (SWM) die Bestellung von insgesamt 71 neuen Elektrobussen. Neben Ebusco erhalten zwei weitere Hersteller neue Aufträge.

Der niederländische Hersteller Ebusco hatte am Mittwoch einen Auftrag über 28 E-Gelenkbusse des neuesten Leichtbau-Modells Ebusco 3.0 verkündet. Von den Stadtwerken München oder der zuständigen Tochter, der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), gab es am Mittwoch noch keine eigene Mitteilung – was in der Branche aber nicht unüblich ist, dass nur einer der beiden Partner einen Deal verkündet.

Am Donnerstag haben die Stadtwerke nun ihre Mitteilung veröffentlicht und kündigen darin nicht den Kauf von 28 neuen Elektrobussen an, sondern gleich von 71 Fahrzeugen. Daimler Buses soll 30 neue E-Gelenkbusse in Bayerns Landeshauptstadt liefern und MAN 13 E-Solobusse. In die Fahrzeuge, die von Frühjahr 2024 bis Frühjahr 2025 für die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geliefert werden sollen, investieren die Stadtwerke knapp 54 Millionen Euro. Die Mehrkosten gegenüber Dieselbussen werden größtenteils durch Fördermittel des Bundes und des Bundeslands Bayern ausgeglichen. Im April 2022 hatten die Stadtwerke München vom Bundesverkehrsministerium einen Förderbescheid über 71 E-Busse erhalten.

„Mit den E-Bussen, die wir bereits im Einsatz haben, und jenen, die wir in diesem Jahr noch erwarten sowie den neuen Bestellungen umfasst unsere Flotte 132 Busse. Damit kommen wir unserem Ziel, bis 2035 nur noch elektrisch angetriebene Busse einzusetzen, wieder einen großen Schritt näher“, so MVG-Chef Ingo Wortmann.

Die MVG hat bereits 28 E-Busse von Ebusco in der Flotte (26 Ebusco 2.2 als Gelenkbusse und zwei Ebusco 3.0 als Solobusse). Im August 2022 hatten die Stadtwerke zudem 21 E-Gelenkbusse bei MAN bestellt. Seit 2021 sind bereits Mercedes eCitaro G in München unterwegs. Sprich: Mit allen nun bestellten E-Bus-Modellen von Daimler Buses, Ebusco und MAN hat die MVG bereits Erfahrung.

Stationiert werden alle neuen E-Busse in dem Betriebshof im Stadtteil Moosach. Das E-Bus-Depot wurde erst im November 2022 von den SWM und der MVG eröffnet, der Standort ist auf das Laden von bis zu 170 E-Bussen ausgelegt.

