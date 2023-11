Lilium will InoBat mit Serienbau seiner Batteriezellen beauftragen

InoBat wird laut Lilium „voraussichtlich die Großserienproduktion der Hochleistungsbatteriezellen für den Lilium Jet übernehmen“. Damit bekräftigt das deutsche E-Flugtaxi-Startup nach eigenen Angaben seine auf mehreren Zulieferern basierende Beschaffungsstrategie. Auch mit Customcells oder Ionblox arbeitet das Unternehmen beispielsweise zusammen. Ziel sei, die Versorgung mit Zellen für die Inbetriebnahme des Lilium Jets und die darauf folgenden Jahre zu sichern, heißt es aus der bayerischen Unternehmenszentrale.

InoBat soll die für Lilium bestimmten Batteriezellen in seinem bestehenden Werk Volta I und dem künftigen Werk Volta II im slowakischen Voderady herstellen. Die Produktion in ersterer Anlage wird den Partnern zufolge Anfang 2024 anlaufen. Das Werk Volta II mit einer avisierten Produktionskapazität von bis zu 4 GWh soll anschließend „mit Unterstützung von InoBats Investor und Partner Gotion High-Tech“ hochgefahren werden. Ein Zieldatum wird hier nicht genannt.

Gotion High-Tech hatte Anfang September ein Viertel von InoBat übernommen. Kurz darauf gaben beide Unternehmen bekannt, eine gemeinsame Batteriezellenfabrik in Mitteleuropa bauen zu wollen, die in einer ersten Phase eine Jahreskapazität von 20 GWh bieten soll. Die Standortentscheidung war laut InoBat im September aber noch nicht final gefallen.

Lilium hat sich seinerseits in der jüngsten Serie-C-Investitionsrunde ebenfalls an InoBat beteiligt. Yves Yemsi, COO von Lilium, betont in seinem Statement: „Wir freuen uns, gemeinsam mit InoBat die Großserienproduktion von Lilium Jet-Batteriezellen voranzutreiben. In Übereinstimmung mit bewährten Verfahren und unserer erklärten Strategie gehen wir davon aus, dass mehrere Zelllieferanten unser Flugzeugprogramm unterstützen werden, um eine zuverlässige Serienproduktion von Batteriezellen für die kommenden Jahre zu gewährleisten.“

Marian Bocek, Mitbegründer und CEO von InoBat, kommentiert: „Die Vision von Lilium, den Flugverkehr zu revolutionieren, und sein Engagement für Innovation decken sich hervorragend mit unserer Kernstrategie auf dem globalen EV-Markt. Mit der Unterstützung von Gotion High-Tech freuen wir uns darauf, unsere laufende Zusammenarbeit mit Lilium auf die nächste Stufe zu heben und Lilium dabei zu helfen, hochvolumige, qualitativ hochwertige Lieferungen seiner fortschrittlichen Batteriezellen sicherzustellen.“

lilium.com, inobat.eu