Arriva beschafft 87 weitere E-Busse für den Einsatz in London

Wann die neuen E-Busse in London eintreffen sollen, ist nicht bekannt. Auch, welcher Hersteller den Zuschlag erhalten könnte, teilt der Busbetreiber nicht mit. Aufgrund früherer Bestellungen könnte jedoch Wrightbus einen Teil der Elektrobusse, wenn nicht sogar alle 87 Exemplare, liefern.

So hat der nordirische Hersteller erst kürzlich einen Folgeauftrag über die Lieferung von 34 E-Doppeldecker erhalten, die Anfang 2024 ausgeliefert werden sollen. Bereits Anfang dieses Jahres löste Arriva bei Wrightbus eine Bestellung über 50 Batterie-elektrische Doppeldecker des Typs StreetDeck Electroliner BEV aus, welche zwischen Mai und September dieses Jahres in Betrieb genommen werden sollten.

Im Zuge des Ausbaus der E-Bus-Flotte erhalten sukzessive eine Reihe von Londoner Depots die für den Betrieb nötige Ladeinfrastruktur. Derzeit baut Arriva sein Busdepot in Thornton Heath in Croydon vollständig für die Elektrifizierung um, wodurch das Unternehmen im Süden Londons Kapazitäten für über 100 Elektrobusse schaffen will. Anfang nächsten Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Darüber hinaus soll der Betriebshof in Enfield ebenfalls Anfang 2024 E-Busse aufladen können. Für das Laden im Depot in Tottenham hat Arriva als Ziel Mitte nächsten Jahres deklariert. Bereits seit November 2021 ist der Betriebshof Brixton Tramshed elektrifiziert, von wo aus Arriva 35 Elektrobusse betreibt.

Insgesamt verfügt Arriva über 14 Depots in ganz London, die im Auftrag von TfL rund 100 unter Vertrag stehende Strecken bedienen. Nun hat der Busbetreiber von Transport for London den Zuschlag für zwei weitere Buslinien erhalten, die ab August 2024 bedient werden sollen.

arriva.co.uk