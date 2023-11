MyWheels setzt auf CloudBoxx von Invers

MyWheels arbeitet mit We Drive Solar zusammen und integriert in Utrecht über 200 Fahrzeuge des Herstellers von bidirektionaler Ladetechnik in die eigene Flotte. Kurz gesagt: Durch die Kooperation können gemeinsam genutzte Elektroautos der MyWheels-Flotte, die bidirektional laden können, als Energiespeicher für die Nachbarschaft dienen.

MyWheels ist als Angebot für das Teilen von Autos zwischen Nachbarn gestartet und hat sich innerhalb von zehn Jahren zur größten Carsharing-Plattform in den Niederlanden entwickelt – mit rund 200.000 Nutzern Ende 2022. Mit der neu geschlossenen Partnerschaft zwischen Invers und We Drive Solar werden auch die V2G-fähigen Elektroautos von We Drive Solar in die MyWheels-Flotte integriert – und da MyWheels ohnehin auf die CloudBoxx von Invers setzt, war es laut Michiel Nicolai, Head of Operations bei MyWheels, „naheliegend“, die CloudBoxx auch in den Autos von We Drive Solar zu installieren. „Wir sind es gewohnt, mit CloudBoxx zu arbeiten und unsere Plattform ist vollständig in die Invers-Technologie integriert“, so Nicolai.

We Drive Solar setzt in Utrecht bekanntlich mehrere E-Fahrzeuge ein, die bidirektional Laden können. Dabei handelt es sich um speziell nachgerüstete Renault Zoe und Hyundai Ioniq 5 – die angekündigten Sion von Sono Motors wurden nie in Utrecht eingesetzt.

„Bidirektionales Laden ist ein innovativer Ansatz, um den Strombedarf einer Stadt auszugleichen, während Carsharing den Mobilitätsbedarf einer Stadt bedient“, erklärt Alexander Kirn, CEO von Invers. „Wir sind stets daran interessiert, unsere Sharing-Expertise mit anderen innovativen Mobilitätsansätzen zu kombinieren. Das bidirektionale Laden in einer Sharing-Flotte ist ein tolles Beispiel dafür, wie innovative Technologie Nachhaltigkeit in der Mobilität und Energieversorgung ermöglicht.“

invers.com