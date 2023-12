Ostseestaal übergibt E-Autofähre an die Hansestadt Lübeck

Die Elektro-Fähre wurde von Ostseestaal und dem Tochterunternehmen Ampereship im Auftrag des Verkehrsunternehmens Stadtwerke Lübeck Mobil gebaut. In der Volkswerft-Schiffbauhalle war die Fähre bereits vor einem Jahr auf Kiel gelegt worden. Nun kann sie ihren Dienst antreten.

Der 37 Meter lange und 13,5 Meter breite Neubau ist inzwischen das 17 Solar-Schiff, das im Verbund von Ostseestaal und Ampereship entstand. Die neue E-Fähre kann für die 240 Meter lange Überfahrt über die Trave bis zu 300 Personen sowie 15 Fahrräder und 18 Pkw bzw. 12 Pkw plus zwei Lkw (je 45 Tonnen) an Bord nehmen.

Für den Vortrieb ist derzeit noch ein Diesel-Range-Extender an Bord. In der ersten Phase könne die Elektro-Fähre dennoch 50 Prozent rein elektrisch auf der Trave unterwegs sein. Auf die erste Phase soll dann die zweite Phase folgen, in der die Fähre dann komplett emissionsfrei verkehren soll.

Während es zum Range Extender keine Angaben gibt, sind die Details zum E-Antrieb umso größer, die sich im Gegensatz zu den Daten vom vergangenen Jahr jedoch unterscheiden. So kommen zwei 260 kW starke E-Antriebe von Voith zum Einsatz. Zuletzt war noch von je 231 kW die Rede. Die Leistung soll für eine Höchstgeschwindigkeit von 14 km/h reichen, im Alltag liegt die Dienstgeschwindigkeit aber bei 6 km/h.

Bild: Eckhard Fraede, Philipp Peuß Bild: Eckhard Fraede, Philipp Peuß Bild: Eckhard Fraede, Philipp Peuß

Die nötige Energie liefert ein Batteriepaket mit einem Energiegehalt von 768 kWh. Zuvor lag diese mit 864 kWh rund 100 kWh über dem aktuellen Wert. Zudem sind noch Solarmodule angebracht, die zusammen auf eine Leistung von acht kWp kommen.

In Konstruktion und Schiffsbetrieb habe sich die Priwall-Fähre übrigens als ein sehr komplexes und anspruchsvolles Schiffbauprojekt erwiesen, heißt es in einer Mitteilung. „Für einen komplett emissionsfreien Antrieb der aus Stahl gefertigten Fähre sind bewusst unterschiedliche Optionen wie Wasserstoff oder Batterievollelektrik offengehalten worden“, betont Ingo Schillinger, verantwortlicher Business Unit Manager bei Ampereship. „Die Entscheidung, welche der Antriebsarten zukünftig genutzt werden soll, ist noch offen.“ Ob der aktuelle Diesel-Range-Extender also durch größere Batterien oder einem Brennstoffzellensystem ersetzt wird, ist derzeit noch unklar.

